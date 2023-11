Alex Valera es el goleador de Universitario de Deportes y siempre su palabra será bien recibida por el público en general. En tienda merengue lo aman por lo que deja en cancha. Y ahora lo van a querer más por lo que dejará como declaraciones a continuación, una locura seguramente para todos sus fans.

La cuenta de Twitter de TVPERU Noticias dio la antesala de lo que sería esta exclusiva, con el máximo anotador de la “U” en la temporada: “Alex Valera dio sus impresiones sobre el título que consiguió la U ante Alianza Lima. Además, indicó lo que espera del equipo en el centenario, la importancia de la hinchada, respondió a sus críticos y sobre su ausencia en la Selección Peruana”.

Renato Landívar le preguntó por la canción favorita que tiene Alex Valera, y el propio futbolista no le huyó a la consulta, fue contra el clásico rival en una: “Hay muchas canciones. Pero yo me quedaría con la que le cantan a Alianza ¿No? Llora llora cag… Es la única que me gusta”. Con una sonrisa de oreja a oreja, termina siendo quizás la respuesta más divertida para la tribuna que grita sus goles.

Para Piero Quispe solamente existe un pensamiento positivo, le invitó a que siga trabajando: “Es un excelente jugador, un jugador que sigue creciendo, que no tiene techo. Es un jugador que va a callar muchas bocas. Y como siempre le he dicho, que se esfuerce mucho. Que no crea que ya lo tiene todo, porque todavía le falta mucho por aprender. Sepa relacionarse en lo personal, para que lo ayuden a crecer”.

¿Qué declaraciones brindó Alex Valera respecto al título de Universitario?

También quiso tocar el tema de la última celebración en el Estadio Monumental “U”. Alex Valera se mostró agradecido por las muestras de cariño para el grupo de trabajo, y él en especial. Los hinchas merecen todas las alegrías: “Nada más bonito que disfrutar con tu gente, con tu hinchada. Con la gente que siempre estuvo apoyando, no hay nada más bonito que eso”.

Como resumen de la temporada, Valegol como lo llaman en las redes sociales, detalló que el año 2023 fue de aprendizaje constante, y con una celebración gigante al final de todo: “Hemos pasado miles de cosas, buenas, malas. Peleas entre nosotros. Disgustos con la hinchada, y por sobre todo lo que pasa en un club. Pero gracias a Dios, pudimos solucionar todo y a fin de año poder alzar el título”.

¿Cuál es la meta del equipo para la siguiente temporada?

Para la siguiente temporada, como broche de oro al centenario, esperan salir nuevamente campeones, para demostrar que lo vivido recientemente no fue una muestra de suerte, ni nada por el estilo: “Ya nos sacamos esa presión que tenemos. Ahora vamos a tratar de jugar tranquilos en el centenario y ahora tenemos una meta de ser bicampeones”.

“Creo que van a venir buenos jugadores, personas con mucha jerarquía. Todo va a depender de los dirigentes. Con los mismos jugadores que hablen, y siempre los que vienen, y los que ya han estado en casa, siempre van a ser bien recibidos por nosotros. El camerino es una familia”. Cerró con esas palabras Alex Valera esta interesante nota al canal del estado.

¿Cómo rindió Alex Valera esta temporada 2023?

Durante el 2023 jugó 30 partidos por el torneo local, donde anotó en 15 oportunidades y entregó dos tantos. En la Copa Sudamericana, participó en 6 cotejos y marcó en una oportunidad. Alex Valera también tuvo expulsiones desde el lado negativo: 2 por Liga 1 y otra en la competencia CONMEBOL.