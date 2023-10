Alex Valera no se sorprendió por su no convocatoria a la Selección Peruana contra Chile y Argentina

Los goles en los delanteros son los puntos más altos de calificación, si no anotas, debes dar otras variantes. Si no cumples con nada de lo anterior, es muy difícil ser considerado en procesos de Selecciones Nacionales. Perú no es la excepción en esas situaciones.

Juan Reynoso está intentando conformar el mejor grupo posible, para competir en esta fecha doble ante Chile y Argentina. La Blanquirroja tiene un reto gigante, el cual será sumar puntos de visita primero, para después recibir en casa a la reciente campeona del mundo.

Por eso, debe excluir a quienes no los considera bien preparados, y llamar a quienes mejor están. Este es el caso de Alex Valera, quien habló sobre su no llamado en esta oportunidad. Para el delantero más importante de Universitario de Deportes, hay un sentido de coherencia en este ambiente.

“No (no le sorprendió su ausencia), las oportunidades en la Selección están. El profesor Reynoso siempre me ha dado la oportunidad. Ha confiado en mí. Habrá que esperar las próximas convocatorias y también depende del buen momento en que esté, que eso le gusta al profesor”. Sostuvo el goleador formado en fútbol playa.

También habló sobre su presente con Universitario de Deportes: “Lo único que queremos es campeonar en el Clausura y el rival que venga. Nosotros dependemos de nosotros mismos y tenemos que buscar ganar. Espero que el profesor (Jorge Fossati) me dé minutos. Yo he conversado con él y si me cuidó para Cusco es porque voy a ser una de las piezas que va a arrancar allá”.

“Claro que me siento un poco ansioso porque yo vivo de los goles, pero lo único que quiero es que el equipo esté bien, que gane y aportar, sea con goles, sea marcando o asistiendo”. Sabe bien Alex Valera que si anota pronto, estará mejor visto por los ojos del mundo. Sea para la Selección Peruana o salir al extranjero una vez más.

Alex Valera habla sobre la Selección Peruana:

