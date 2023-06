"Chicho tuvo la hombría de decirme que no iba a continuar, no se escudó": luego de la polémica por Pablo Lavandeira, habló Arley Rodríguez

Irte de un club grande significa mucho, desde la pérdida de estatus como futbolista, hasta en el ámbito emotivo. Arley Rodríguez se fue de Alianza Lima como un campeón absoluto, luego de haber hecho dos temporadas de alto revuelo.

El Parcero al principio cuando terminó contrato con Guillermo Salas tuvo dolor en el corazón por dejar el club que él consideraba como su casa. Para volver a Colombia a probar suerte en un equipo promedio, donde es genio y figura.

Ahora, después de mucho tiempo, y con experiencias vividas, habló con el Diario Depor, para darle la derecha al entrenador de Alianza Lima. Guillermo Salas tuvo que ser frontal y duro en ese momento, por el bienestar del equipo.

¿QUÉ DIJO ARLEY RODRÍGUEZ SOBRE CHICHO SALAS?

Dentro de las confesiones de Arley Rodríguez sobre Alianza Lima, hay frases poderosas al respecto: “Bueno, como tú lo dices, ha pasado mucho tiempo, y ya por ahí se pudo sanar, por decirlo así. A mí me tomó por sorpresa porque se hablaban otras cosas”.

Contó que estuvo expectante de la decisión final que se tomó ahí: “Esperé, y entre diciembre y enero (2023), se me comunicó que no continuaba y que estaban mirando otra cosa, lo acepté y agradecí porque un club como Alianza siempre busca jugadores para mejorar, me dolió en ese momento, pero diosito a uno le tiene lugares de privilegio y caí en Pereira y ahora lo estoy disfrutando”.

Destacando al entrenador actual de Alianza Lima, Guillermo Salas: “La verdad, hasta ahora no lo sé, pero ya pasó y se armó un gran plantel con jugadores de jerarquía que aportarán mucho al equipo; lo importante es que ‘Chicho’ después tuvo la hombría de decirme que no iba a continuar y no se escudó, me lo dijo y yo lo respeté”.

