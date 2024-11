A pesar de sumar una gran cantidad de refuerzos, Alianza Lima no pudo consagrarse campeón en la Liga 1.

Alianza Lima vivió una temporada llena de expectativas y altas inversiones en su plantel, enfocándose en ganar el Apertura 2024 o el Clausura 2024 de la Liga 1. Sin embargo, a pesar de incorporar una serie de refuerzos estratégicos y llegar a la última fecha del Clausura con posibilidades de consagrarse, el club no pudo lograr el ansiado título.

Pese a combinar un plantel de jugadores experimentados y jóvenes con futuro, los ‘Aliancistas’ no estuvieron a la altura de las expectativas. Por lo que para la temporada 2025, la directiva deberá rever el plantel y decidir con qué futbolistas contar y a cuáles dejar ir.

Un plantel reforzado para competir por el título que no pudo ser

Con la ambición de dominar la Liga 1 y pelear en torneos internacionales, Alianza Lima realizó una serie de fichajes de alto perfil antes del inicio de la temporada 2024. Desde jugadores con experiencia internacional hasta talentos jóvenes promisorios, el equipo buscó construir un plantel completo y equilibrado.

Entre los futbolistas más resonantes que llegaron a los ‘Blanquiazules’ para este año, aparecen Paolo Guerrero, Matías Succar, Catriel Cabellos, Aldair Fuentes y Juan Pablo Freytes, entre otros.

El club gastó alrededor de 1 millón de dólares en refuerzos, pero no pudo alcanzar los objetivos trazados a principio de año. En la Copa Libertadores 2024, no logró superar la fase de grupos, en la que no pudo ganar siquiera un partido.

Mientras que en el Apertura 2024, Alianza finalizó en el cuarto puesto a 7 puntos del campeón, Universitario. Ya en el Clausura 2024 llegó el momento más doloroso, ya que tampoco pudo consagrarse, pese a llegar a la última fecha con posibilidades de lograrlo.

