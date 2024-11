El mercado interno del fútbol peruano está moviéndose para buscar más nombres de interés general. Pero también está el aspecto conocido como cuidar a los tuyos. Alianza Lima no quiere dejar salir a ninguna pieza clave, por eso desde ya está trabajando esos seguros de contratos inseguros. Pasamos a contar qué jugadores son calificados como valiosos, e intransferibles ahora mismo en el cuadro aliancista. No son muchos, exactamente podemos asegurar que son tres, pero con nombres bastante potentes.

¿Qué futbolistas piensa Alianza Lima renovar su contrato?

El Diario Depor expone, en uno de sus informes, la realidad del equipo del pueblo. Con respecto a algunos jugadores: “Además del posible fichaje de Estrada, Alianza Lima busca retener a tres jugadores que han sido claves en la línea de fondo: Carlos Zambrano, Erick Noriega y Renzo Garcés. La solidez defensiva del equipo en el Torneo Clausura fue evidente; salvo el doloroso revés ante Cusco FC, mostró un ‘cerrojo’ confiable, encajando solo 11 goles en 17 partidos, un promedio que refleja el buen trabajo de la zaga”.

¿Qué buscará Alianza Lima con estos jugadores?

El periodista José Varela , señala que hay temor en tienda íntima por si se van estas piezas fundamentales: “Para la directiva aliancista, mantener esta base defensiva es fundamental. La continuidad de Zambrano, Noriega y Garcés no solo asegura experiencia y cohesión en la defensa, sino que permite construir un equipo que no tenga que empezar de cero en una zona tan crítica como la última línea. Según L1 MAX, ya se han iniciado las conversaciones para definir la situación de cada jugador y asegurar su permanencia para el 2025”.

¿Alianza Lima piensa contratar a otros jugadores?

A pesar de que el conjunto victoriano no cumplió con las expectativas, al no lograr los resultados esperados, tiene la determinación casi obligatoria por gustos, de asegurar estos nombres. Aun con la llegada de otros defensores: “Si bien el 2024 fue un año complejo para Alianza Lima, en La Victoria saben que no hay tiempo para lamentos. Con un plantel renovado y con la posible llegada de Estrada, la consigna de la institución es clara: recuperar el protagonismo en el torneo local y evitar que se repita una decepción similar”.

Lo cierto es que el trabajo de los futbolistas mencionados, han sido correctos en muchos partidos, pero ante los clubes principales de Liga 1, fallaron. Por eso, Alianza Lima no logró sumar triunfos contra Universitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar, y otros más. Entonces, habrá que ver cómo los acomodan los directivos con sus contratos, y corrige los pendientes en esa área, Mariano Soso, desde el área técnica. Porque podría ser una inversión innecesaria, por los rendimientos ya vistos anteriormente.