Alianza Lima ha notado que tiene una gran falencia que pensó que podría cubrirla, pero ya se dio cuenta que no. No resultando en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, esta circunstancia hace que el cuadro íntimo ya no tenga chances para ganar el certamen y por eso ya empezó a pensar en cómo revertirla para la próxima temporada.

Sabiendo que el arco es una posición vital, Alianza Lima ya habría decidido no renovarle el contrato al portero Ángelo Campos. En esa misma línea, el cuadro íntimo tomó la decisión de conseguir a su reemplazo desde el exterior. Teniendo una gran carrera en la MLS, el plantel se decidió por el portero Pedro Gallese.

Así lo confirmó el periodista Omar Oré en sus redes sociales. Comentando quién se va y quién llega a Alianza Lima, el hombre de prensa brindó la información: “Ángelo Campos no continuará la próxima temporada en Alianza Lima. Pedro Gallese llegaría para el 2025”.

Y es que como se recuerda, el contrato del portero Ángelo Campos con Alianza Lima termina en diciembre del 2024. Del mismo modo, el contrato de Pedro Gallese con Orlando City finaliza en la temporada 2024. Con un gran pasado en La Victoria, todo estaría predispuesto para el retorno del ‘Pulpo’.

Pedro Gallese actualmente tapa en el Orlando City y recientemente se enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. Sufriendo una goleada, el duelo terminó 5-0, y el portero no pudo hacer nada para evitar algún gol. En ese sentido, Pedro Gallese sería el guardameta para Alianza Lima en el 2025.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Cuánto gana Pedro Gallese en Orlando City?

Pedro Gallese gana 40 mil dólares en Orlando City, en promedio. Teniendo una temporada más, toda la 2024, el portero se embolsaría un total de 480 mil dólares si cumple su contrato.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Gallese en Orlando City?

Pedro Gallese tiene contrato en Orlando City hasta diciembre del 2024. El club Orlando City tiene la opción de renovarle un año más, pero Alianza Lima también entraría en la puja por tenerlo.