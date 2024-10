Pedro Gallese es la baja más delicada de la Selección de Perú para su próximo partido ante Chile por las Eliminatorias. El arquero recibió una tarjeta amarilla que lo deja fuera de un encuentro clave, pero el portero abrió la polémica con sus declaraciones.

Gallese fue tajante y se fue contra el árbitro por su tarjeta amarilla: “Le digo ‘¿En qué momento te he faltado el respeto? ¿Te he hablado mal?’ Me saca la amarilla, me condiciona para el próximo partido, porque sabía que ya tenía una amarilla“, afirmó el portero.

El arquero no podía recibir una nueva tarjeta para no perderse el siguiente encuentro de Eliminatorias, sin embargo, según el portero Ostojich lo condicionó. Uno de los líderes de la selección peruana siguió cuestionando al central “Me acerco bien, a hablarle y me saca amarilla“, avisó en diálogo con Movistar Deportes.

En el partido entre Brasil y la Selección de Perú se dieron dos penales para los locales, de ahí que, haya existido una molestia de los jugadores de la ‘Albirroja’ contra el central del encuentro. Se vio a varios jugadores reclamando durante el encuentro al central.

La baja de Gallese es un problema pra Jorge Fossati, que ahora tendrá que “apostar” o por el experimentado Carlos Cáceda de Melgar, o la figura de Universitario Diego Romero. Son las dos opciones para el entrenador uruguayo en la ‘Bicolor’. Pero no se descarta alguna sorpresa más en la convocatoria del entrenador.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por Eliminatorias?

Perú volverá a jugar por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile. Dándose una vez más el ‘Clásico del Pacífico’, el duelo está pactado para desarrollarse en el mes de noviembre.