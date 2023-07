Chicho Salas responde a la prensa sobre su continuidad en Alianza Lima: "Desde la pretemporada me quieren sacar del club"

Ser entrenador de Alianza Lima debe ser de los trabajos más complicados en la vida general dentro del fútbol peruano. Siempre estás bajo la lupa, y estás cuestionado cada momento de la vida misma. Eso hoy está viviendo Guillermo Salas.

Luego del empate ante Universitario de Deportes, logró enfocarse netamente en contestar las preguntas de los periodistas deportivos. Aquellos que desde hace varias fechas vienen informando sobre su posible salida del cuadro blanquiazul.

Para Guillermo Salas es bastante sencillo, tienen una metodología para lograr los éxitos pasados. La intentarán repetir: “Ganamos el Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo y como comando técnico. Estoy seguro que a fin de año vamos a celebrar”.

CHICHO SALAS CONTESTA A SUS CRÍTICOS:

Chicho Salas dejó una bomba para quienes no lo quieren ver dentro de Alianza Lima. El director técnico sacó una linda fulera: “Desde el primer partido de práctica que tuvimos en la pretemporada ya querían que salga del club, pero aquí estamos”.

También, se refirió a las palabras de sus jugadores, algunos que no tienen minutos en cancha: “Hay muy buenos rendimientos. Lamentablemente, juegan 11. Entonces, no pueden jugar todos, hay jugadores disgustados, que lo ideal sería hablarlo adentro y no para afuera, pero eso lo tendremos que manejar en la interna del club”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está bajo el mando de Guillermo Salas, entrenador peruano que renovó contrato por una temporada con los blanquiazules. Viene de ser asistente técnico de Carlos Bustos, además de tener experiencias en el fútbol formativo y ex jugador de Alianza Lima.