Hernán Barcos encaró con palabras fuertes a los periodistas por el tema Chicho Salas: "Me quieren ensuciar, los jugadores y los DT se sacan solos"

Es curioso cómo en Alianza Lima todos los días hay temas para poder hablar, debatir, y entender el ambiente externo a lo deportivo. Porque hoy, sí, hoy explotó una bomba mediática, aquella que parecía estar calma después de un despido inesperado.

Hernán Barcos salió con todo después de los entrenamientos a conversar con la prensa local, aquella que siempre está al pie del cañón para saber lo que pasa en Alianza Lima. La gran sorpresa es que El Pirata no se guardó absolutamente nada en un discurso potente.

Muy pocas veces hemos visto al delantero cordobés tan molesto, y eso es superlativo para todos. Debido a que el tema de ser señalado como el responsable de la salida de Guillermo Salas, excedió los límites. Para Hernán Barcos hay una mala intención clarísima.

Ante los medios de prensa, sostuvo muy caliente: “Por qué me culpan de la salida de Chicho. ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DT se sacan solos. Los que dicen huevadas, díganmelo de frente”.

Extendiendo más el discurso picante, con una frase que revela una mala relación a principios del 2023: “Tuvimos problemas con Chicho en enero y febrero, pero los resolvimos, debatimos formas para lo mejor en Alianza, son estupideces las especulaciones de seudos hinchas que no me conocen”.

HERNÁN BARCOS MOLESTO:

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 5 partidos y se ubica en la posición 7 con 2 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido, con 3 goles a favor y 1 gol en contra.

