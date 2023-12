Bienvenidos al momento más triste para el hincha presente de Alianza Lima, donde se enteran la razón real, según Paolo Guerrero, de su regreso infructuoso. El capitán de la Selección Peruana estuvo a corazón abierto con Luis Carrillo Pinto, contando lo que todavía no se conocía en lo absoluto. El Depredador explicó por qué no regresó aún al equipo de sus amores.

Esta entrevista especial para El Comercio, se da después del título local en Ecuador y la Copa Sudamericana. Ahí el propio periodista deportivo le robó unos minutos al crack nacional, para preguntarle cosas de interés nacional. A sus casi 40 años, y sin pelos en la lengua, dejó entrever que gracias al conocido político peruano, Salomón Lerner, se cortó todo tipo de relaciones entre el jugador y el equipo del pueblo.

“Este año quise llegar a Alianza. Hice todo lo posible. Busqué todos los caminos para hacerlo. Pero una persona que fue político y estuvo dentro de Alianza, pero no me sé el nombre, respondió un correo diciendo: no estamos interesados en él”. Fue lo que precisó en un comienzo Paolo Guerrero, cuando se le preguntó por qué aún no se vestía de corto con los colores blanquiazules. Tiempo después, terminó jugando un tiempo en Racing Club de Avellaneda.

Entonces, ante la respuesta, nació la repregunta, dejando el nombre en la mesa por parte de Luis Carrillo Pinto, a lo que Paolo Guerrero, con una sonrisa, explica: “Sí, puede ser, él… Luego hablé con un empresario que tiene relación con, ¿Bellina? Es un empresario chileno que tiene conexión con él. El tipo me mandó su autorización para que pueda negociar con Alianza y hasta el día de hoy no recibí la llamada. Luego, yo mismo le mandé a un dirigente del club mensajes y le pedí que cuando pueda me llame, estoy seguro si ve esta nota se va a acordar”.

¿Quién no quiso a Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Pasando después a revelar cómo fueron los días posteriores a todo ese hecho, donde tuvo otra charla con otro directivo, que le dejó entrever que podía darse casi de inmediato su regreso a Alianza Lima, pero no terminó siendo así. Por eso su futuro fue el fútbol argentino: “Al directivo que llamé me dijo que estaba en una reunión y que me iba a devolver la llamada y hasta el día de hoy estoy esperando”.

¿Maltrataron desde Alianza Lima a Paolo Guerrero?

Muy perspicaz, y bastante hábil dentro de su conversación, Luis Carrillo Pinto le menciona que siendo él, el capitán de la Selección Peruana, recibir ese trato, no es del todo bueno: “Creo que deberían responder a cualquiera, no importa quien sea”. Sabiendo que debería haber existido una contestación próxima, como le prometió en ese entonces. La cual evidentemente nunca terminó llegando, por eso pasó lo que pasó.

¿Jugará Paolo Guerrero en Alianza Lima?

¿Pero aun así se puede dar su regreso al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima? Esta vez, Paolo Guerrero es bastante más cuidadoso con lo que dice, por todo lo que le pasó anteriormente: “Hoy no lo puedo decir, porque busqué todas las maneras de jugar en Alianza y cuando no se da, no se da. Dios sabe por qué, yo siempre dejo las cosas a Dios”. Quizás así está cerrando las puertas del Estadio de Matute, para jugar de manera profesional.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en la temporada 2023?

Con camiseta de LDU Quito logró anotar 5 goles en 13 partidos por la Serie A de Ecuador, en Copa Sudamericana aportó 3 gritos de gol en 7 cotejos completados. Mientras que, en Racing Club la primera mitad del año presente, solo anotó en dos oportunidades en 21 partidos con La Academia. Un rendimiento bastante loable para alguien de casi 40 años, dicen los especialistas.