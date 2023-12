A sus casi 40 años de edad, Paolo Guerrero no piensa en el retiro y se encuentra decidiendo sobre las ofertas a considerar para el 2024. El delantero peruano tiene cuatro ofertas para seguir su carrera fuera de Liga de Quito.

Hace varias semanas desde Liga de Quito habían hablado de tres ofertas de Brasil. El diario Libero señala que los equipos en cuestión son el Criciúma, Juventude y Vitória.

Esto alejaría de la máxima competencia a Paolo Guerrero ya que los tres clubes son del Brasileirao Serie B. Pese a ser de la categoría de plata de Brasil, los tres le podrían ofrecer un salario económico mayor que en Liga de Quito.

Liga de Quito actualmente le paga 10 mil dólares a Paolo Guerrero y el peruano pidió un aumento para quedarse en el club. El equipo no ha respondido la contrapropuesta enviada por el jugador.

Paolo Guerrero se ofreció a estos dos clubes

El ex Bayern Munich y Corinthians en los últimos días se ha ofrecido a volver a Racing de Argentina y a jugar en el Alianza Lima de su país. No es oficial pero parece que Guerrero no volverá a jugar en el club ‘albo’.

Las estadísticas de Paolo Guerrero en este 2023

Paolo Guerrero cumple 40 partidos jugados en esta temporada, ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias. En Racing marcó tres tantos en 22 partidos disputados.

En Liga de Quito cierra el año con 8 goles y 1 asistencia además de ser campeón de la Copa Sudamericana y de la LigaPro 2023. Sumando así su título 17 en toda su carrera.