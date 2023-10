Christian Cueva y Alianza Lima están en el momento más tenso de su relación. Sin efectividad en el campo de juego, y no guardando las formas fuera de él, el cuadro íntimo medita seriamente si es conveniente buscar la renovación del volante.

Si bien todo apunta a que Alianza Lima no buscará renovarle a Christian Cueva, el diario Trome reveló las razones por las que no se daría: “todo hace indicar que Christian Cueva no renovará y tendrá que decidir cómo se cura de las lesiones”, explicó el medio de comunicación.

Y es que la situación para Alianza Lima no es fácil. Sin un respaldo deportivo que explique la renovación de Christian Cueva, el cuadro íntimo solo tendrá que dar por terminado el préstamo con Al Fateh. Además, sobre la espalda del volante reposa la responsabilidad de no haber anotado ningún gol y de cometer dos actos de indisciplina: una falta a un entrenamiento y una salida a una discoteca.

Todo esto también se evidencia en el bajo nivel futbolístico que ha mostrado Christian Cueva en Alianza Lima. Disputando solo 1217 minutos en la temporada 2023 de la Liga 1, el volante solo fue titular en 14 partidos, ingresó en 8 y en terminó en el banco en 10.

Aunque quizá el punto más crítico para Christian Cueva es la rotura de ligamentos que padece. Siendo una lesión grave, la recuperación luego de la operación podría tardar hasta 10 meses, un tiempo que definitivamente Alianza Lima no está dispuesto a esperar.

¿Qué lesión tiene Christian Cueva?

Christian Cueva padece una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Sucedida en marzo ante Atlético Grau, el volante no se ha podido recuperar y es un problema para Alianza Lima.

¿Qué pasará con la carrera de Christian Cueva?

Christian Cueva tiene contrato con Al Fateh hasta junio del 2025 y deberá volver a su club luego de terminar el préstamo con Alianza Lima, que caduda en diciembre del 2023.