Es preciso mencionar que Alianza Lima está tomando decisiones justas para la siguiente temporada. No le renovará a dos jugadores extranjeros.

Alianza Lima es el equipo que está pensando siempre en varios pasos por delante, teniendo urgencias para poder solventar futuras acciones, entre otros detalles más. Por eso, hay determinaciones que muchas veces cuestan entender, pero tienen más sentido de lo común. Anunciar de forma extraoficial la NO CONTINUIDAD de un par de jugadores, que tuvieron todas las opciones para destacar, pero no lo lograron, pasa a ser una urgencia como tal.

¿Quiénes son los primeros descartes de Alianza Lima?

El periodista del Diario Líbero, Diego Sotomayor expone lo que pasará con el equipo del pueblo a corto plazo. Mientras se juega el torneo local, hay decisiones que se están tomando de manera urgente: “Pablo Sabbag y Cecilio Waterman no continuarán en Alianza Lima para el 2025. Terminan sus contratos a fin de año y no se les renovará. Los motivos son obvios: lesiones, poca continuidad y poco aporte al equipo”.

Son dos piezas utilizadas este año de forma constante por el cuerpo técnico de turno, con Alejandro Restrepo a la cabeza y demás profesionales. Pero no dieron la talla, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2024. Lo cierto es que parecería ser algo radical lo que está tomándose como una sola opción, pero tiene mucho sentido. No puede pasarse Alianza Lima tanto tiempo en crisis sin resultados, menos goles. Por eso, termina pasando lo que nadie quiere. Que es conformarse con lo que ya hay. Entonces, ya no los veremos este 2025 por la señala de (Disney+).

¿Cuánto gana Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman gana 7 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente según algunas fuentes internas del club blanquiazul. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero de Panamá se llevaría 84 mil dólares en promedio. Lo cual no es un monto tan grande para un jugador de su experiencia absoluta, pero sí es quizás, otro de los motivos por el cual se le tomó como una apuesta a mediano plazo. Lastimosamente, no cumplió las expectativas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Waterman en Alianza?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores. Su contratación fue gracias a la gestión de Néstor Bonillo y Bruno Marioni, quienes encabezaron desde la temporada pasada, todo el armado del plantel para el profesor Alejandro Restrepo. Hoy Marino Soso está en el puesto de director técnico del primer equipo.

Pablo Sabbag y Cecilio Waterman no seguirán. (Foto: Twitter).

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Transfermarkt en sus fuentes dice que Pablo Sabbag está tazado en 800 mil euros aproximadamente. Todo por su paso por equipos de alto nivel en el pasado, ya que hoy anda lesionado sin mayores certezas. Supo jugar en Deportivo Cali, Tondela, Estudiantes La Plata, Newell ‘s, y CD La Equidad. Ahora en Alianza Lima continúa en deuda porque no jugó nada a lo largo de este año.

¿Cuánto gana Pablo Sabbag actualmente en Alianza Lima?

Se estima que Alianza Lima le paga a Pablo Sabbag alrededor de 35 mil dólares mensuales, según algunas fuentes internas. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el cuadro íntimo buscaría terminar el contrato del delantero extranjero. Pero por ahora, solo esperan tenerlo de vuelta para poder desarrollar su talento, junto a la opción de que te rinda de principio a fin.