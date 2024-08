Qué complicado termina siendo, ser hincha de Alianza Lima en estos días. Donde los problemas externos parecen estar más altos que los aspectos generales internos. Vamos paso por paso, porque esto de esto se habló hace bastante tiempo en esta redacción. Cuando todavía estaba Alejandro Restrepo en la dirección técnica, y no Mariano Soso. Aquella vez avisamos que Nike estaba advirtiendo una futura demanda por no poder negociar con el equipo del pueblo. Esa ya llegó.

¿Por qué está demandando Nike a Alianza Lima?

Centro de Arbitraje

Cámara de Comercio de Lima

Lima, 14 de agosto de 2024

Señores

CLUB ALIANZA LIMA

Av. Isabel La Católica Nro. 821,

La Victoria.

Ref.: Caso Arbitral N° 0378-2024-AE

De mi consideración:

En relación con el caso arbitral de la referencia, cumplimos con notificarle los siguientes documentos:

Aceptación y declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad emitida por la doctora Ana María Arrarte con fecha 13 de agosto de 2024.

Decisión N°1 emitida con fecha 14 de agosto de 2024.

Solicitud de medidas de emergencia presentada por Equinox International S.A.C. mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2024.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

ANNA PAULA TAMAYO RIOS

Secretaria Arbitral Coordinadora

Según puede conocer el Diario Líbero en su edición principal esta mañana por los siguientes motivos: “Nike demandó a Alianza Lima ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima debido a que asegura no se respetó un acuerdo pactado en el contrato. Esto sucedió el pasado 14 de agosto, y la empresa norteamericana solicitó a la directiva blanquiazul que, mientras dure el proceso arbitral, no firmen nada con alguna otra compañía”.

¿Qué le solicita Nike a Alianza Lima?

Un proceso de renovación que debería estarse trabajando en este preciso instante, señalan: “Asimismo, Equinox International SAC exigió a la entidad aliancista que garanticen su derecho de firmar un nuevo convenio desde el 1 de enero del 2025 por un plazo de cinco años. Y es que parte de esto se debe a que, según la demanda, la institución que tiene a Mariano Soso como entrenador estaría favoreciendo a la reconocida marca Adidas”.

Y como no era de esperarse, hay un aviso correspondiente a una cuantiosa cantidad de dinero que perderían los íntimos si no se saben defender: “De esta forma, Alianza Lima deberá pagar una millonaria suma a Nike en medio de las otras demandas que tiene, siendo una de ellas la del entrenador Cristian Díaz que quedó totalmente indignado luego de renunciar a su club porque tenía un acuerdo con los blanquiazules, pero terminaron contratando a Mariano Soso y lo dejaron en el aire. Vale precisar que no se sabe por cuánto dinero fue la demanda de la empresa estadounidense”.

¿Qué tipo de empresa es Equinox y qué tiene que ver con Nike en Perú?

Equinox International S.A.C. es una empresa que opera en Perú y es conocida por ser el distribuidor exclusivo de Nike en el país. Esta empresa gestiona las tiendas y la distribución de productos Nike, como ropa, calzado y accesorios deportivos, a lo largo del territorio peruano. Equinox International S.A.C. estaría involucrada en un proceso arbitral relacionado con sus operaciones en Perú, posiblemente en temas relacionados con la distribución o comercialización de productos Nike en el país.

Todo esto pasará en las próximas semanas, debido a que trabajarán bajo el ritmo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El reclamo por parte de Nike como empresa internacional es legal, cuentan los especialistas, porque existiría un especial favoritismo de esta administración para favorecer a Adidas, rival de toda la vida de la empresa internacional, de cara a un futuro inmediato como próxima marca oficial de vestimenta.