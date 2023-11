Mauricio Larriera sabe que está a un paso de lograr el tricampeonato con Alianza Lima. Midiéndose este miércoles 8 de noviembre ante Universitario, si gana el cotejo se coronará campeón de la Liga 1 temporada 2023. Enfrentándose en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 PM, el entrenador prepara una estrategia que podría tener dos cambios de último minuto.

Entendiendo que Mauricio Larriera quiere presentar un esquema táctico más ofensivo, el entrenador de Alianza Lima colocará al defensor Carlos Zambrano y al extremo Bryan Reyna desde el minuto inicial. La información fue confirmada por la periodista Fernanda Huapaya del programa “Equipo F” de ESPN.

Revelando que Mauricio Larriera buscará sí o sí el triunfo ante Universitario, la alineación de Alianza Lima tendrá cambios: “Se quiere ser más ofensivo, más participativo y lo de Bryan Reyna se cae de maduro, iría en lugar de Aldair Rodríguez”, empezó a declarar Fernanda Huapaya.

Siguiendo con su análisis, la periodista deportiva también informó que Carlos Zambrano estará en el once titular de Alianza Lima ante Universitario por la final de la Liga 1: “En la zaga central estará Carlos Zambrano”, precisó. Recordemos que el defensor no fue titular en el duelo de ida en el Monumental y ahora estará en el once principal en Matute.

Alianza Lima y Universitario definen al campeón de la Liga 1 temporada 2023. Empatando 1-1 en el cotejo de ida, ahora el partido de vuelta se desarrollará en Matute y el cuadro íntimo tiene una enorme ventaja pues con Mauricio Larriera nunca ha perdido en casa en todo el torneo clausura.

¿Cómo va el historial entre Alianza Lima y Universitario?

Alianza Lima y Universitario tienen un amplio historial pues se han enfrentado 370 veces a lo largo de toda su historia. En esos cotejos, Alianza Lima ganó 142 partidos, Universitario venció en 123 y se registran 105 empates.

¿Hasta cuándo tiene Mauricio Larriera contrato en Alianza Lima?

El técnico Mauricio Larriera llegó a Alianza Lima en agosto y tiene contrato hasta diciembre del 2023. Comentando que se evaluará su continuidad, es vital conseguir el título de la Liga 1 para empezar a pensar en una renovación.