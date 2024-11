Complicado panorama de la Selección Peruana a la hora de analizar lo que está pasando ahora mismo. Debido a que la derrota ante Argentina costó caro, y trajo muchos comentarios desde afuera. Resulta que ante el mundo entero el combinado patrio comandado por Jorge Fossati se vio demasiado expuesto, por sus carencias ofensivas, y las variantes para sacar el partido adelante. Al punto de que se habría notado hasta en la propia cancha, según podemos entender, en la voz de uno de los más grandes referentes.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el trabajo de Jorge Fossati?

Ante los micrófonos de Movistar Deportes , Carlos Zambrano sostuvo que se jugó mal, pero se pudo haber hecho un mejor trabajo. Y le da de taquito a Jorge Fossati por su planteamiento: “Este partido, en el papel, era para lucharla, buscar un milagro prácticamente, aguantamos todo lo que pudimos, Argentina es una selección que mueve la pelota para todos lados, por eso es la campeona del mundo. El equipo trató de mantener el cero atrás, lamentablemente no se va a poder aguantar el cero los 90 minutos”.

Para uno de los capitanes en la Selección Peruana , el trabajo que se hizo sirvió de poco. Y entiende que ahora serán tiempos complicados, donde solamente se podrán ver comentarios negativos hacia los demás futbolistas por como juegan las Eliminatorias Sudamericanas : “El grupo se mantiene fuerte, se nos vienen tiempos complicados, la gente espera resultados, lamentablemente estamos al borde de la eliminación, es la realidad, pero vamos a seguir luchando, poniendo la cara, porque sabemos que se nos van a venir muchas críticas”.

¿Cuál es la clave de la Selección Peruana para ir al Mundial 2026?

Proyecta que pueden romper la matriz si le ganan a Bolivia y Venezuela en la Fecha FIFA del próximo año. Es casi un anhelo lo que proyecta El León en frases repletas de esperanza: “Solo tenemos que pensar en sumar los seis puntos, si es que queremos seguir soñando, si no ya estamos prácticamente fuera. Hoy en día los de arriba siguen sumando, nos alejamos cada vez más, nos duele porque esta era nuestra oportunidad de ir al Mundial, teníamos siete plazas y estamos muy mal”.

Carlos Zambrano siendo amonestado en el partido contra Argentina. (Foto: IMAGO).

¿Qué dijo sobre la actuación de Paolo Guerrero?

Finalmente, también fue sereno y responsable para no vender humo. Dándole las gracias a Paolo Guerrero por todo lo que ha hecho en la Selección Peruana, hasta este momento: “En el fútbol no hay muchos milagros, tenemos que trabajar más, tampoco tenemos muchos jugadores, lo he dicho muchas veces, hoy en día, está Paolo con 40 años y yo con 35 años, necesitamos que salgan más jugadores, me gustaría estar en el banco y que otros tomen la batuta y responsabilidades. Hasta el día de hoy seguiré poniendo la cara, hasta que no me dé el cuerpo más”.