Si bien ahora mismo Alianza Lima está en la última casilla del Grupo A de la Copa Libertadores 2024 con solo tres puntos, existe una esperanza para que pueda pasar a octavos de final. No siendo para nada fácil, e incluso se vería como imposible, lo cierto es que todavía los números están a su favor.

Decepcionando un poco luego del empate 1-1 ante Cerro Porteño por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, Alianza Lima necesitaba sumar tres unidades y al final se quedó solo con una. Sirviéndole para continuar en la pelea, ahora tendrá dos duros retos ante Colo Colo en Lima y Fluminense en Río de Janeiro.

El primer paso para que Alianza Lima pueda pasar a octavos de final de la Copa Libertadores es que este jueves 9 de mayo Colo Colo y Fluminense empaten por la fecha 4 del Grupo A. Terminando así la tabla con Fluminense con 6, Cerro Porteño con 5, Colo Colo con 5 y Alianza Lima con 3, quedarían seis unidades por jugarse.

Luego, en la fecha 5 de la Copa Libertadores, Alianza Lima debe vencer a Colo Colo en Lima y esperar que Fluminense y Cerro Porteño empaten en Río de Janeiro. Si es que se da este resultado probable, Fluminense tendrá 7, Cerro Porteño 6, Alianza Lima 6 y Colo Colo 5.

Alianza Lima vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Foto: IMAGO)

Ahora, definiéndose todo en la fecha 6 de la Copa Libertadores, Alianza Lima debe hacer un partido de diez puntos y vencer a Fluminense en Río de Janeiro. Si lo logra, y Cerro Porteño y Colo Colo empatan, la tabla quedará con Alianza Lima con 9, Cerro Porteño con 7, Fluminense con 7 y Colo Colo con 6.

Si bien es un resultado improbable, y alguno diría hasta imposible, Alianza Lima todavía tiene seis puntos por jugar y tiene chances en la Copa Libertadores. Afrontando dos duros cotejos ante Colo Colo de Arturo Vidal y Fluminense de Marcelo, todavía nada está dicho.

Próximos partidos de Alianza Lima

Copa Libertadores – Grupo A

Fecha 5

Alianza Lima vs. Colo Colo | Victoria de Alianza

Fluminense vs. Cerro Porteño | Empate

Fecha 6

Fluminense vs. Alianza Lima | Victoria de Alianza

Cerro Porteño vs. Colo Colo | Empate

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.