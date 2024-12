¿Alianza Lima o Universitario de Deportes?: Bryan Reyna reveló si regresará al fútbol peruano

Termina siendo llamativo como los jugadores peruanos en el extranjero, siempre son ligados con el posible regreso a la Liga 1. En este caso, Bryan Reyna como personaje de interés, tampoco es ajeno a ese aspecto, y lo toma de la mejor manera posible. Por eso, cuando le preguntaron si jugará pronto en Alianza Lima o Universitario de Deportes, cuando piense pegar la vuelta. Contestó muy tranquilo, con la verdad principal de su lado. Asumiendo que lo que dice, irá a misa, como tiene que ser siempre.

¿Bryan Reyna jugará en Alianza Lima o Universitario de Deportes?

Primero que nada, reflexionó lo que ha sido su participación con camiseta del Belgrano de Córdoba, con sus diversos altibajos que sufrió en las últimas semanas. Por jugar poco según se pudo conocer por las noticias que llegaban directamente: “Tranquilo porque fue una bonita experiencia en Argentina y ahora esperemos el otro año que viene. Mi prioridad ahorita es quedarme fuera del país, no quiero volver, quiero seguir creciendo. Me estoy acostumbrando al fútbol argentino y estoy feliz por eso”.

¿Cómo le está yendo con la camiseta de Belgrano?

El Picante fue claro y demostró mucho respeto por lo que pasó recientemente. Donde fue apartado por decisiones del entrenador de turno, quien no confiaba nada en lo que podía entregar el jugador peruano: “Yo estoy muy bien allá. Me acostumbré al fútbol argentino, como declaré allá, me tocó un técnico que no fue justo conmigo, pero esas cosas pasan en el fútbol. Ahora, es necesario continuar y esperar lo que se viene. Uno siempre aprende en el fútbol cada año que pasa y siempre se saca una cosa nueva”.

¿Por qué se siente tan cómodo en la Argentina?

Después de dejar en claro que no volverá por ahora a la Liga 1, cerrándole a la especulación con Alianza Lima o Universitario de Deportes. Menciona que el fútbol argentino es complejo, pero que lo está llevando bastante bien, sin mayores sobresaltos en aspectos generales: “Pensé que me iba a constar un poco más, pero estuve bien en el transcurso del tiempo que estuve jugando. La gente de allá me quieren mucho porque me lo gané con mi juego y feliz con eso, porque la gente de Belgrano te apoya mucho”.

Bryan Reyna en el Belgrano de Córdoba. (Foto: Belgrano).

Finalmente, tras cerrar las puertas a un posible regreso al país. Bryan Reyna expuso que desde su club, lo han respaldado de forma espectacular. Por eso está entregado a los proyectos deportivos que se presenten lo más pronto posible: “Estoy feliz y tranquilo porque soy respetuoso. Pero, al mismo tiempo, estoy triste porque este año ha sido muy injusto. Quiero una revancha, pero todavía no se sabe nada. Dependerá de cómo se den las cosas. Me hicieron sentir muy bien, porque en mis malos momentos me apoyaron. Un jugador necesita eso”.