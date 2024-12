Cuando se trajo a un experimentado profesional en el área técnica, la misión principal era regresar inmediatamente al éxito, pero con un estilo particular. Ese paquete lo aceptó Néstor Gorosito en su nuevo reto con Alianza Lima. El entrenador argentino una vez que pisó nuestro país se encontró con una realidad bastante compleja. Que tiene nombre y apellido, como lo es Universitario de Deportes, junto a su famoso bicampeonato. La explicación sobre este asunto es bastante sencilla de entender.

¿Cuál es el problema de Alianza Lima con Universitario de Deportes?

Y lo expuso bien hace poco el comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati. Quien en su última participación en el programa, Al Ángulo, destacó los pendientes complicados que tiene al día de hoy el equipo del pueblo: “Creo que Alianza, pero también Cristal, en gran medida Alianza, no tiene ese colchón (igual al que el de la ‘U’). No veo al hincha de Alianza saliendo de Matute en la primera fecha empatando uno a uno con ADT y diciendo ‘pero el equipo jugó bien, me quedo tranquilo’”.

¿Cuál es la misión de Alianza Lima la siguiente temporada?

Como menciona el popular Reba, Alianza Lima debe demostrar que está capacitado para poder pelear todo lo que le viene por delante. Por eso está El Pipo al mando: “Lo que van a decir ‘ya nos sacó dos puntos tal’. Esa urgencia lo que genera es poca paciencia para el cómo jugar o cómo llegar al resultado. Idealmente, la mayoría de equipos tiene una manera, intentemos jugar bien, asociarnos, dar más pases que el rival, pero hoy en día al hincha no le importa si gana al último minuto con un gol con la mano”.

Universitario de Deportes tiene una ventaja importante sobre sus compadres, la cual tiene que ver con la forma en que afrontaron las últimas temporadas. A comparación de Alianza Lima, como lo explica el panelista del programa deportivo nocturno: “Y es que el año pasado buscando un perfil de jugadores y este año están yendo a buscar un perfil totalmente distinto. Entonces no puedes encontrar una continuidad del plantel, te vas a encontrar que algunos te sirven y muchos no te sirven para lo que quieres”.

¿Cuáles son las mayores dificultades en Alianza Lima?

Por ende, la misión del técnico y el director deportivo, será darle un sentido a las cosas internas: “No puedes empezar un año queriendo todo color rojo y el siguiente todo color azul, tienes que ponerte de acuerdo en algún momento para que la gestión tenga una continuidad en el tiempo y en ese sentido la ‘U’ le ha sacado una gran ventaja. El año pasado a estas alturas estábamos hablando de porcentaje de grasa, (Carlos) Zambrano no podía jugar porque tenía kilos de más, (Paolo) Guerrero no entraba en el perfil, ahora no se habla de eso”.