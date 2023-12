Alianza Lima anunció la salida de Jairo Concha y, a su vez, parecía que tenía al reemplazo ideal. Si bien su mirada estaba en un jugador peruano del exterior, tal parece que no se logrará concretar el deseo de repatriar a Sergio Peña, actual futbolista del Malmö de Suecia.

Si bien el cuadro íntimo iba decidido a ficharlo, Sergio Peña, y Malmö, tienen otros planes para su futuro. Recordando que el contrato del volante peruano con el equipo sueco vence en el 2024, la institución está solo dispuesta a venderlo si es que decide no renovar.

“Sergio firmó contrato hasta mediados del 2024 con el Malmö. La liga sueca es de abril a noviembre, así que en caso no le renueven ahora, no es inviable su salida debido al poco tiempo de contrato que le queda”, manifestó Edu Sobrino en redes sociales. En castellano, Alianza Lima no tiene tiempo para esperar una negociación entre Malmö y Sergio Peña.

Con esta parte resuelta, lo que tendría que hacer Alianza Lima es pagar la salida del volante peruano del Malmö. Valorado en un monto aproximado de 2,5 millones de euros, el monto es una utopía para el cuadro íntimo, o para cualquiera del fútbol peruano.

Sergio Peña es uno de los jugadores más importantes del Malmö. Disputando 2422 minutos en la temporada 2023, el volante peruano estuvo en 29 partidos y todos los empezó como titular. Además, si bien el volante peruano no tiene goles, sí ha dado tres asistencias.

¿Por qué se fue Jairo Concha de Alianza Lima?

Jairo Concha se fue de Alianza Lima pues su contrato vence el 31 de diciembre del 2023. Si bien el cuadro íntimo buscó renovarle, el jugador tardó en dar una respuesta y al final el club desestimó la oferta de continuidad.

¿Cuánto cobra Sergio Peña en el Malmö de Suecia?

Sergio Peña gana alrededor de 20 mil euros mensuales en Malmö de Suecia. Todavía quedándole una temporada más, el volante peruano tiene por cobrar un promedio de 240 mil euros.