Carlos Zambrano profesó un gran amor por Alianza Lima, pero tal parece que la institución no piensa igual. Fichado para la temporada 2023, el defensor no cumplió con las expectativas y ahora el cuadro íntimo tomó una radical decisión. Si bien tiene contrato por todo el 2024, desde La Victoria la postura es tajante.

Y es que Carlos Zambrano no supo aprovechar su tiempo en Alianza Lima. No mostrando una constante regularidad ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores, afectado por varias lesiones y mostrándose de manera inapropiada en discotecas, el cuadro de La Victoria tomó una contundente postura contra el defensor.

“Carlos Zambrano tiene contrato hasta diciembre del 2024 con Alianza Lima, pero el club no le permite entrenar con el grupo pues no está en los planes de Alejandro Restrepo”, comentó el periodista Edu Sobrino en sus redes sociales. Cerrando así la puerta al ‘Kaiser’, el cuadro de La Victoria se quiere desligar del defensor.

Pero cuidado, pues Carlos Zambrano podría recurrir a instancias legales para hacer cumplir su contrato hasta diciembre del 2024. Quizá no teniendo la idea de irse de La Victoria, el defensor tiene todas las de ganar a pesar de las constantes indisciplinas que realizó.

En cuestiones estrictamente deportivas, Carlos Zambrano disputó con Alianza Lima 1456 minutos en la Liga 1 temporada 2023. Jugando 20 partidos, 17 como titular y 3 ingresando desde la banca, el defensor también anotó 2 goles y vio la tarjeta amarilla en 18 ocasiones.

¿Cuánto gana Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano gana alrededor de 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima. Teniendo todavía contrato hasta diciembre del 2024, el defensor podría embolsarse potencialmente más de 1 millón de dólares.

¿Por qué Alianza no cuenta con Zambrano para el 2024?

Alianza Lima decidió descartar a Carlos Zambrano luego que el técnico Alejandro Restrepo diera el visto bueno para prescindir de él. Es tanta la seguridad del cuadro íntimo en dejar de lado al ‘Kaiser’ que incluso ya contrató a otros defensores. Quizá la explicación más certera sea que el zaguero salió en un par de situaciones vergonzosas en discotecas.