Dentro de las proyecciones a corto plazo en Alianza Lima, estaba el retorno casi inmediato de Pablo Sabbag en el cuadro blanquiazul. Supuestamente, la mejor novedad, era que el atacante ya estaba casi listo para poder competir y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, muy lejos de eso está todo lo que vamos a comentar en un momento. Se hizo vieja la noticia más esperada por los blanquiazules.

¿Qué pasó con Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Sandro Bazán, periodista del Diario Líbero, menciona en su cuenta personal de Twitter, algo que no querían saber por ahora los seguidores más fervientes del Jeque: “A los que consultan: Pablo Sabbag no será considerado para jugar ante Cusco FC. Entrena con mayor carga, pero su regresó será para el torneo Clausura y obvio para los amistosos previos que jugará Alianza Lima en el receso”.

Gerson Cuba por su lado, expone con mayor franqueza, cuándo, cómo, y dónde estará dándose el regreso del atacante de nacionalidad colombiana. Lo cual se entiende que tomará un poco más de tiempo, para concretarse: “Ojo con Pablo Sabbag que aún no recibe el alta médica y sólo realiza algunos trabajos a la par con Alianza Lima. Cómo ya indicamos la semana pasada, el jeque volverá en el clausura”.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

Pablo Sabbag recordemos que se lesionó a principio de temporada después de sufrir un malestar en la Copa de Asia, jugando por la Selección Siria. Entonces, desde ahí, todo este tiempo, estuvo operado, en proceso de recuperación, y demás. Hasta esta época, el mes de mayo, pasando la quincena, donde mayores novedades no aparecen. Solo algunas falsas esperanzas en general.

Pablo Sabbag entrenando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuánto gana Pablo Sabbag actualmente en Alianza Lima?

Se estima que Alianza Lima le paga a Pablo Sabbag alrededor de 35 mil dólares mensuales. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el cuadro íntimo buscaría terminar el contrato del delantero extranjero. Pero por ahora, solo esperan tenerlo de vuelta para poder desarrollar su talento, junto a la opción de que te rinda de principio a fin.

¿Cuántos goles marcó Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Todavía no sumó minutos en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, Pablo Sabbag solo tiene el recuerdo de lo que hizo en el año 2023. Disputando 1107 minutos con Alianza Lima, el delantero disputó 21 partidos, fue titular en 13 y marcó 9 goles. En esta temporada, cuenta con la oportunidad de su vida, de regresar a las canchas junto al más alto rendimiento.

Pablo Sabbag declaró recientemente sobre su posible regreso a Alianza Lima: “Yo soy el más desesperado por volver, quiero estar jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da… Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar”.