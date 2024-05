Desde que la vida le permite tomar decisiones dentro de Alianza Lima, el profesor Alejandro Restrepo esta temporada, para bien o para mal, tiene varias determinaciones en su espalda. En este caso, se la estaría jugando una vez más, con dos jugadores considerados como piezas claves, para la interna del equipo del pueblo.

¿Qué prepara Alianza Lima contra Fluminense?

El Diario Depor hace un informe sobre lo que pasa con las principales sorpresas, que estarían en la última fecha de la competencia organizada por la CONMEBOL: “Pablo Sabbag y Cecilio Waterman, los delanteros extranjeros que a comienzo de la temporada generaron en el hincha de Alianza Lima la ilusión de poder afrontar de manera auspiciosa la Liga 1 y la Copa Libertadores”.

José Varela añade también todo lo que viven los jugadores extranjeros, en las últimas horas, con el conjunto de Alianza Lima: “Ayer entrenaron a la par del grupo luego de superar sus respectivas lesiones y se convirtieron en dos alternativas importantes para Alejandro Restrepo de cara a los próximos objetivos deportivos del elenco blanquiazul”.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡La información completa!

En el caso del panameño, la situación es así: “Waterman ya había entrenado sin acusar molestia el domingo, día del partido ante el ‘Pedacito del Cielo’, pero ayer en la reanudación de los trabajos, tras el día libre que otorgó el cuerpo técnico, se mostró a plenitud. En ese sentido, Restrepo evalúa si es mejor considerarlo este viernes ante Cusco FC en la ciudad imperial por la última fecha del Apertura, o si lo guarda para el duelo decisivo ante Fluminense el próximo 29 de mayo en el Maracaná de Río de Janeiro por la Copa Libertadores”.

Alianza Lima se prepara para jugar ante Fluminense. (Foto: Alianza Lima).

Por el lado del Jeque colombiano: “Con Sabbag el plan podría diferir. El ‘Jeque’ quisiera ayudar al equipo cuanto antes, aunque su enemigo es el tiempo. En ocho días es el choque con el ‘Flu’ y delante suyo hay jugadores con mejor estado físico y ritmo, como por ejemplo Hernán Barcos, Kevin Serna, Jeriel De Santis, Víctor Guzmán y el mismo Cecilio Waterman. En todo caso, es preferible seguir el día a día de los entrenamientos para saber a qué determinación llegó el entrenador en este caso puntual”.

¿Qué dijo Pablo Sabbag sobre su vuelta a Alianza Lima?

En el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, habló el atacante: “Yo soy el más desesperado por volver, quiero estar jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da. Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar”.

¿Cuándo se jugará el partido entre Fluminense y Alianza Lima?

El partido trascendental para el que se está preparando fuerte el cuadro principal de Alejandro Restrepo, se trata del versus ante Fluminense de Brasil. Cotejo confirmado para el miércoles 29 de mayo a las (7:30 PM – HORA PERUANA), Alianza Lima si gana este cotejo, como lo piensa hacer, estará en la siguiente fase de CONMEBOL Copa Libertadores 2024.