Alianza Lima parece que siempre está dentro de las grandes gestiones deportivas en nuestro país. Este caso no es para nada distinto según podemos ver. Se trata de una contratación que dio mucho de qué hablar en el fútbol peruano en las últimas semanas. Porque tiene como protagonista a un equipo grande como Sporting Cristal, y un jugador con buena proyección como Catriel Cabellos. Supuestamente, los íntimos ya no tenían nada que ver en esa transacción, pero todo lo contrario. Te contamos lo que acaba de suceder.

¿Por qué firmó Catriel Cabellos por Sporting Cristal?

En el programa Fútbol Champán mencionaron la famosa cláusula que impone el cuadro argentino a los rimenses, para fichar al volante peruano: “¿Cuál es la apuesta de Cristal? Lo que se había hablado es que ellos estaban pagando medio millón por el 50% del pase; es decir, que para hacer negocio, porque le vas a pagar el sueldo y todo eso, necesitas que a Catriel lo venden a 2 millones, pero Racing está haciendo una repesca. ¿Y esa repesca por cuánto es? Si le va muy bien y te lo vuelvo a comprar por medio millón, mejor te lo presto con una opción de compra”.

¿Alianza Lima se metió en la contratación de Catriel Cabellos?

Como tal, siguen dando más detalles al respecto, llegando al punto clave que todos quieren entender en este momento. Porque entra a tallar otro equipo grande del fútbol peruano, en una negociación cerrada que supuestamente era entre Sporting Cristal y Racing Club de Avellaneda. Pero Enrique de la Rosa da un puntillazo muy interesante: “Alianza ni siquiera se sentó a conversar por Catriel. No quisieron. Alianza tiene un porcentaje por el pase de Catriel, el 10%. De todo este negociado, a Alianza Lima le cae el 10%”.

Catriel Cabellos presentado en Alianza Lima el 2024. (Foto: Alianza Lima).

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro?

El propio jugador habló hace unos días en la premiación de las mejores categorías en la Liga 1 del año pasado. Donde obviamente estaba invitado, y declaró ante los micrófonos del canal oficial del fútbol peruano: “Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es sólo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos”.

Catriel Cabellos no se animó a mencionar el caso de Sporting Cristal porque obviamente no está confirmada su presentación, debido a que hay algunos detalles pendientes con Racing Club de Avellaneda. Por eso mismo, dentro de sus declaraciones no puede decir el nombre de Sporting Cristal como su nuevo equipo. Donde jugará por las próximas cuatro temporadas: “Estoy entrenando, estoy dando todo de mí y aún no sé mi futuro, no está definido, pero por ahora sigo acá en Lima. No sabría decir (fecha límite), pero sí hubo ofertas”.