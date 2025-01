Alianza Lima vs. Deportivo Riestra: ¿A qué hora juegan y cómo ver el amistoso en Perú?

Alianza Lima sigue con su gira internacional ante Deportivo Riestra en un duelo que despierta mucha expectativa. Chocando en Argentina, el partido se dará este sábado 18 de enero y será el segundo que afronte el cuadro del técnico Néstor Gorosito en el extranjero.

Hay que recordar que Alianza Lima llega en condición de invicto a su duelo ante Deportivo Riestra. Logrando un triunfo ante Emelec y luego un empate y una victoria ante Vélez Sarsfield, sobre el papel debería ser un triunfo este sábado 18 de enero.

Pero ningún partido se gana antes de disputarlo y el plantel del técnico Cristian Fabbiani, que logró el ascenso a la máxima división del fútbol argentino, se viene entrenando arduamente para estar en su mejor nivel y ganarle a Néstor Gorosito.

Impactando al mundo con un plan estructurado de entrenamiento que comienza desde las 3:00 AM, Deportivo Riestra despertó el interés de todos al reconocer que tiene hasta cuatro sesiones de ejercicios al día.

Alianza difundió cómo seguir en vivo su duelo ante Riestra. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Riestra?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Riestra se dará desde las 6:30 AM hora de Perú y 8:30 AM hora de Argentina. El duelo se desarrollará en vivo y en directo desde el Speed Camp este sábado 18 de enero.

¿Cómo ver el partido de Alianza Lima vs. Deportivo Riestra?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Riestra será transmitido por las redes sociales de Alianza Lima y de Deportivo Riestra. También se podrán seguir las incidencias en vivo y en directo por la cuenta oficial de X de Alianza Lima.

Alineación de Alianza Lima vs. Deportivo Riestra

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pablo Lavandeira, Erick Noriega, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eric Castillo y Paolo Guerrero.

Deportivo Riestra: Arce; Barrionuevo, Jamnes, Paz, Gotía, Monje, Ramírez, Sayavedra, Alonso, Fernández y Bravo.