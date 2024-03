Alianza Lima no se detiene y no parará de jugar ni en la próxima Fecha FIFA de marzo. Revelándose que se medirá ante un histórico gigante de América del Sur, el cuadro de Alejandro Restrepo no quiere perder ritmo y por eso tendrá un duelazo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Si bien todavía no se ha hecho oficial al rival, es casi un hecho que el cotejo será ante el histórico club del Blooming de Bolivia. Siendo uno de los gigantes de su país, el cuadro ha sabido poner de rodillas a los mejores clubes de América del Sur y ahora chocará ante Alianza Lima.

La periodista Fernanda Huapaya fue la encargada de informar sobre la noticia en el diario Depor: “Los blanquiazules tienen planificado un duelo amistoso con Blooming de Bolivia, equipo que dirige Carlos Bustos, exDT del conjunto de La Victoria”.

Si bien ya se conocería al rival de Alianza Lima en su próximo amistoso internacional, todavía no se sabe cuándo ni a qué hora jugaría ante Blooming. Lo que sí es claro es que el partido se dará en el estadio Alejandro Villanueva y será a puertas cerradas.

Una información que también trascendió es que probablemente el partido entre Alianza Lima y Blooming sería antes del duelo entre Perú y Nicaragua. Chocando el viernes 22 de marzo, se espera que el cuadro íntimo tenga su partido amistosos a puertas cerradas antes de esa fecha.

¿Cuándo jugará Alianza Lima ante Blooming?

Alianza Lima y Blooming jugarán en el estadio Alejandro Villanueva. Todavía no teniendo fecha pactada, se estima que seria antes del duelo entre Perú y Nicaragua, el viernes 22 de marzo.

¿A qué hora jugarán Alianza Lima ante Blooming?

Alianza Lima y Blooming tendrán un duelo amistoso por la Fecha FIFA, pero todavía no se sabe a qué hora se dará. Lo que sí se conoce es que sería a puertas cerradas y en el estadio Alejandro Villanueva.