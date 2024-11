Didier Deschamps dejó afuera a Kylian Mbappé de la fecha FIFA de noviembre

La polémica crece en torno a Kylian Mbappé. Es que no logra hacer pie ni en el Real Madrid ni en la Selección de Francia. Por un lado, en el Merengue, está siendo uno de los máximos apuntados por las dos duras derrotas consecutivas que sufrieron los de Carlo Ancelotti ante el FC Barcelona por 4 a 0 (LaLiga) y frente al AC Milan por 3 a 1 (Champions League).

Y por el otro, en el combinado galo parece que están con ganas de pasarle factura por lo que fue la controvertida fecha FIFA de octubre. Todo empezó con la lesión que sufrió en el bíceps femoral el 24 de septiembre ante el Deportivo Alavés. Por esta razón no pudo jugar el Derbi Madrileño vs. Atlético de Madrid, mismo motivo por el que Didier Deschamps decidió no citarlo para los duelos de aquel entonces vs. Israel el jueves 10 y frente a Bélgica el martes 14.

Sin embargo, Kylian Mbappé se mejoró mucho más rápido de lo diagnosticado . Reapareció a los días en el complemento del juego con el Lille (2/10) y contra Villarreal (el 5 de octubre) fue directamente titular. Eso hizo bastante ruido en Francia. Pero hasta ahí, todo formaba parte de un cruce de determinaciones entre Didier Deschamps y Carlo Ancelotti .

El problema grande vendría después, cuando Kylian Mbappé fue captado en Estocolmo con amigos mientras Les Blues jugaban contra Israel. Claro, en Francia pretendían que se quedara en Madrid recuperándose de su molestia muscular. Pero encima de que se fue de viaje, trascendió que estuvo de fiesta y, para colmo de males, a los días salió a la luz una presunta denuncia por violación, de la cual se desconoce si está directamente implicado pero que sin dudas llegó a salpicarlo mediáticamente.

La relación entre Didier Deschamps y Kylian Mbappé, desde que el delantero juega en el Real Madrid, ya no sería la misma.

Estar involucrado en semejante escándalo sin dudas le pesó en el rendimiento. A tal punto que, por estas horas, en España se hace énfasis en la falta de colaboración que tiene en aspectos defensivos y en los pocos kilómetros que acumula por partido, como para marcar la falta de compromiso con el Real Madrid.

Kylian Mbappé no fue convocado por Didier Deschamps

Esta cuestión de la baja en el nivel sería la razón por la que Didier Deschamps, conforme a Le Parisien, se habría basado para no contar con Kylian Mbappé para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League vs. Israel e Italia. Sin embargo, otros medios de comunicación de Francia señalan que forma parte de un acuerdo entre el cuerpo técnico y el jugador para liberarlo de los encuentros poco trascendentes.

La declaración de Didier Deschamps que deja más dudas que certezas

En conferencia de prensa, Didier Deschamps, como era de esperarse, recibió la pregunta sobre el motivo por el que Kylian Mbappé no fue citado. Su respuesta, no brindó claridad para nada. ”Tuve conversaciones con él y tomé esta decisión, es mejor así… Kylian quería venir, no es por problemas extradeportivos”, contestó.

En Francia también le achacan a Kylian Mbappé su falta de compromiso con la Selección

El reclamo que le hacen a Kylian Mbappé en Francia es similar al que le están haciendo por estas horas los hinchas del Real Madrid. Creen que no está teniendo el compromiso que debería tener un capitán. Además, el tema de la cinta se volvió sensible en Francia, puesto que consideran que fue el motivo que desgastó a Antoine Griezmann que se terminó inclinando por renunciar a Les Blues.