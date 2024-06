Es preciso informar que estamos a puertas de ver un movimiento fuerte de refuerzos, como no se vio en mucho tiempo dentro de la Liga 1. Por el lado de Alianza Lima saben que con lo que tienen no les alcanzó, por eso deben mejorar en todos los sentidos, para poder llamarse competitivos ante rivales de nivel importante en el campeonato local. Los íntimos tienen que estar preparados para todo lo que les venga encima.

¿Alianza Lima se reforzará para el Torneo Clausura 2024?

Por eso, lo que precisa el periodista Gerson Cuba, puede ser considerado como el inicio de algo sumamente bueno en tienda íntima: “Información brindada en la primera edición de Radio Ovación. Alianza Lima quiere reforzarse con dos volantes y un delantero para el clausura. Las opciones en la volante vendrían desde Videna y en el atacante por el momento hay sondeos. Veremos”.

Estamos viendo en la primera plana lo que se conoce como oportunidad de competencia absoluta en Alianza Lima. Para los puestos más claves dentro de lo que precisa Alejandro Restrepo, quien explicó que se quedará a cumplir su contrato y agradeció la confianza entregada a su proyecto. Por eso, ahora toman una determinación que viene de la mano con la inversión, para avanzar pasos agigantados.

Dentro de los nombres que estarían saliendo, están jugadores como: Ángel de la Cruz – portero – 12 (peruano / 21 años). Fabricio Mesías – defensor – 33 (peruano / 17 años). Brian Arias – defensor – 23 (peruano / 17 años). Sebastián Aranda – defensor – 21 (peruano / 20 años). Bassco Soyer – volante – 80 (peruano / 17 años). Víctor Guzmán – delantero – 22 (peruano / 18 años). Todos ellos dejarían un espacio por completar.

¿Cuáles han sido las bajas en Alianza Lima para esta temporada?

Ítalo Espinoza (Perú).

Josepmir Ballón (Perú).

Oswaldo Valenzuela (Perú).

Pablo Míguez (Uruguay).

Joao Montoya (Perú).

Aldair Rodríguez (Perú).

Christian Cueva (Perú).

Andrés Andrade (Colombia).

¿Cuáles han sido las altas en Alianza Lima?

Catriel Cabellos (Perú).

Adrián Arregui (Argentina).

Jiovany Ramos (Panamá).

Juan Pablo Freytes (Argentina).

Kevin Serna (Perú).

Alejandro Restrepo (DT Colombia).

Renzo Garcés (Perú).

Jhamir D’Arrigo (Perú).

¿Cuál es el fixture de Alianza Lima?

Jornada 1: César Vallejo vs. Alianza Lima

Jornada 2: Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Jornada 3: Universitario vs. Alianza Lima

Jornada 4: Alianza Lima vs. Unión Comercio

Jornada 5: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Jornada 6: Alianza Lima vs. ADT

Jornada 7: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Jornada 8: Alianza Lima vs. Cienciano

Jornada 9: Los Chankas vs. Alianza Lima

Jornada 10: Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Jornada 11: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Jornada 12: Sport Boys vs. Alianza Lima

Jornada 13: Alianza Lima vs. Melgar

Jornada 14: UTC vs. Alianza Lima

Jornada 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Jornada 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Jornada 17: Alianza Lima vs. Cusco FC