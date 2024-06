Quedó atrás la época donde Alianza Lima sufrió una derrota ante Sport Huancayo que marcó la historia del fútbol peruano. Sucedió en el año 2020, cuando el cuadro íntimo la pasó muy mal, por una serie de errores deportivos y administrativos. Llegaron al final de la competencia, contra el Rojo Matador, con la obligación de no perder, y lastimosamente para ellos, cayeron a manos de Wilmar Valencia.

¿Qué pasó antes del descenso de Alianza Lima en 2020?

El histórico técnico nacional hincha a muerte de Alianza Lima, habló con Horacio Zimmermann, sobre ese momento: “Me llamó mucha gente antes del partido. Estábamos concentrados en un hotel de San Borja y recibí muchas llamadas. Cuando algunos se atrevían, seguramente porque no me conocían, a pedirme algo, yo les contestaba: ‘Voy a obrar como un verdadero aliancista’, o sea, en el camino correcto. Yo me debía a Sport Huancayo, ¿qué le puedo decir a los jugadores? No se me cruza por la mente decirles que pierdan”.

Para Bam Bam como se le conoce al profesor Wilmar Valencia, fue un día duro, posiblemente de los más complicados en su vida dentro del fútbol profesional. Pasó de todo en ese entonces: “No me ofrecieron nada, pero sí me llegaron a amenazar, gente que conocía y que no conocía, Contesté hasta la hora de dormir, que apagué el teléfono. El día del partido me enfoqué única y exclusivamente en mi labor”.

De la misma manera, confesó que un ídolo máximo de Alianza Lima, después del pitazo final, le dio su palabra de apoyo por la deportividad que demostró desde el principio con Sport Huancayo: “En ese momento, me llama Waldir, en un llanto terrible. Pero me llamó a felicitarme. Yo a Waldir lo quiero mucho, hay muchachos de esa época, que mi misión era protegerlos y guiarlos, como a los que Dios se llevó tan rápido y temprano”.

Minuto final del descenso de Alianza Lima. (Foto: Difusión).

¿Wilmar Valencia cómo vivió el descenso de Alianza Lima?

Alianza Lima la pasó pésimo, pero nadie se pregunta cómo estaba Wilmar Valencia en ese momento, entre sus sentimientos y el profesionalismo: “Me sentí mal después, con algunos que me llamaron. Algunos me felicitaron y les decía: ‘Ponte en mi caso, ¿cómo obrarías? Es como me formaron, como me criaron, yo soy así. Yo me considero aliancista y lo dije antes del partido. He jugado, dirigido y soy hincha de Alianza. Una de las grandes alegrías de mi vida fue ponerme mi camiseta”.

Wilmar Valencia, además, expone cómo tiene encarnado el sentimiento por el equipo de sus amores, y aun así cumplió con lo correcto: “Yo he vivido en Matute. Nadie puede rasgarse las vestiduras y decirme algo, yo he jugado gratis después de la tragedia del Fokker, mientras que otra gente se llenaba los bolsillos. Mi felicidad, tranquilidad y paz, es para mí ¿Quién de los que me llama o me amenaza me puede decir algo?”.

¿Cómo celebró Sport Huancayo el descenso de Alianza Lima?

Todo lo contrario a lo que uno se puede imaginar, terminó pasando, cuenta Wilmar Valencia: “Me dolió, porque dentro del equipo había hinchas de Alianza, como yo. En el camarín de Sport Huancayo había lágrimas. Sí, lo volvería a dirigir. Yo en eso soy muy pragmático, es mi trabajo. Ese partido definía que cerremos el año con Sport Huancayo con una clasificación a la Copa Sudamericana”.