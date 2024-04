Cecilio Waterman falló al menos dos goles claros ante Fluminense por la Copa Libertadores y Alianza Lima no lo aguantaría más.

Cecilio Waterman fue tendencia luego del partido entre Alianza Lima y Fluminense por la Copa Libertadores. Fallando hasta dos goles claros debajo del arco, el atacante recibió tantos nuevos apodos y críticas, que su situación debió haber sido más que incómoda.

Pero es que también Cecilio Waterman erró goles increíbles y, quizá lo peor, esos fallos podrían haber cambio el marcador del Alianza Lima ante Fluminense. Significando incluso los primeros tres puntos de los íntimos en la Copa Libertadores, ahora los blanquiazules no quieren que pase lo mismo en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú.

Ahora Alejandro Restrepo habría decidido no incluirlo en el once titular para el duelo entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci. Jugando este sábado 6 de abril en Trujillo, el atacante Cecilio Waterman estaría en la banca y Hernán Barcos tomaría su lugar.

Hay que entender que Cecilio Waterman sí ha venido haciendo varios goles en la Liga 1 de Perú, pero en la Copa Libertadores tiene una gran deuda. Marcando 4 goles en 9 partidos en el Torneo Apertura, en el certamen internacional no tiene conquistas e incluso ha errado dos tantos clarísimos.

La crítica fue despiadada con Cecilio Waterman, e incluso se habló que Alianza Lima le daría un trabajo personal intensivo, pero también hay periodistas que lo respaldan. Uno de ellos es José Miguel Domínguez, que habló en el programa El Marcador de Panamá: “Les recuerdo que tienen 19 partidos consecutivos sin ganar de local en la Copa Libertadores. ¿Y qué hacen? Criticar a un hombre que pone la asistencia de gol, que se raja en la cancha, que corre como nadie por el bien del escudo”.

Por lo pronto Cecilio Waterman tendrá que esperar en la banca de suplentes en el duelo de este sábado 6 de abril entre Alianza Lima y Carlos Mannucci. Viendo desde afuera el partido, el atacante aguardará que Alejandro Restrepo lo vuelva a tener en cuenta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Waterman en Alianza?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores.

¿Cuánto gana Waterman en Alianza?

Cecilio Waterman gana 7 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero de Panamá se llevaría 84 mil dólares en promedio.