Todos los peruanos recuerdan el inicio de la carrera de Paolo Guerrero. Defendiendo los colores de Alianza Lima, el delantero se fue del club sin debutar en Perú y llegó a Alemania. Terminando en el Bayern Múnich, el atacante jugó en un inicio en la filial y luego pasó al primer equipo.

Ahora la historia podría repetirse. Matteo Pérez Vinlöf, jugador nacido en Suecia y que también cuenta con la nacionalidad peruana, fue pedido por Thomas Tuchel para que pueda entrenar con el primer equipo del Bayern Múnich. Con una foto como prueba, al peruano se le ve marcando al talentoso Jamal Musiala.

Seguro teniendo mucho potencial por dar, la carrera de Matteo Pérez Vinlöf ha sido seguida de cerca por la Federación Peruana de Fútbol. Si bien Gustavo Roverano se comunicó con él invitándolo a la Selección Peruana, el lateral al final decidió jugar por Suecia, cosa que a la ‘Máscara’ no le gustó.

Revelando la situación en el programa A Presión, Gustavo Roverano contó cómo fue que se comunicó con Matteo Pérez Vinlöf: “Me metió un pretexto que no tenía nada que ver para irse a Suecia. Si quiere ir allá tiene todo el derecho, pero él me había dicho algo y no lo cumplió”.

¿Quién es Matteo Pérez Vinlöf?

Matteo Pérez Vinlöf es un jugador de 18 años que defiende los colores del Bayern Múnich II. Naciendo en Estocolmo el pasado 18 de diciembre del 2005, es de padre peruano y madre sueca. Por ello, el zaguero ha jugado por las divisiones menores de la Selección de Suecia, mientras que se ha negado hacerlo por la Selección Peruana.

Si bien solo ha estado en las categorías inferiores de la Selección de Suecia, Matteo Pérez Vinlöf todavía puede jugar por la Selección Peruana mientras no dispute duelos oficiales por el cuadro mayor. Con 18 años, es zurdo, juega de lateral derecho o izquierdo, y a veces de extremo.

Matteo Pérez Vinlöf tiene un futuro prometedor bajo la dirección de la agencia Sports Entertainment Group. De origen en Países Bajos, la corporación representa a jugadores como Rasmus Hojlund del Manchester United, Cody Gakpo del Liverpool o Donyell Malen del Borussia Dortmund.

¿Cuánto cuesta el pase de Matteo Pérez Vinlöf?

Matteo Pérez Vinlöf vale 250 mil euros según Transfermarkt. Teniendo 18 años, y la nacionalidad peruana y sueca, el jugador puede ocupar la posición de lateral derecho, izquierdo y extremo.

¿En qué equipo juega Matteo Pérez Vinlöf?

Matteo Pérez Vinlöf juega en el Bayern Múnich II. Fichado en julio del 2023, el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024. Naciendo en Suecia, también cuenta con la nacionalidad peruana.