Si bien Alianza Lima confirmó que Christian Cueva no continuará para la temporada 2024 pues no renovó el préstamo con Al Fateh, la última información indica que el cuadro íntimo de igual manera llegó a un acuerdo con el volante peruano. Estando todo en el marco de su operación a los ligamentos cruzados, los blanquiazules tomaron una radical posición.

Y es que Al Fateh alegaba que Alianza Lima debía hacerse cargo de los gastos pues Christian Cueva se lesionó de los ligamentos cruzados jugando para ellos. En ese sentido, el club íntimo reconoció la situación y llegó a un acuerdo con el volante peruano.

“Christian Cueva se operará en Estados Unidos en enero y Alianza Lima correrá con los gastos”, explicó la periodista Fernanda Huapaya en una publicación del diario Depor. Con esta noticia confirmando el desenlace que tendrá la relación entre Alianza Lima y Christian Cueva, ambos todavía seguirán ligados un par de meses más.

Y es que la operación de ligamentos cruzados no es una cuestión fácil de sobrellevar, ni de cubrir. Estimando que Christian Cueva estará en recuperación no menos de seis meses, Alianza Lima todavía tendría que seguir corriendo con los gastos aunque ya no sea su jugador.

Esta decisión se llegó luego que Alianza Lima analice el tema y Al Fateh presione para que se cumpla lo establecido. Ampliando más la mirada, lo que no se sabe todavía es que si este será el final de la carrera de Christian Cueva o el volante buscará recuperarse para seguir jugando.

¿Cuánto le pagó Alianza Lima a Christian Cueva en la temporada 2023?

Se estima que Christian Cueva cobró no menos de 60 mil dólares mensuales en Alianza Lima. Firmando por agosto del 2023, y luego extendiendo su vínculo hasta diciembre, se cree que el volante ganó alrededor de 720 mil dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Al Fateh?

Christian Cueva tiene contrato con Al Fateh hasta junio del 2025. Si bien el cuadro árabe no quiere tenerlo más, se estima que el volante estará fuera de toda actividad por lo menos una temporada, así que su situación es más que compleja.