Mientras hay dudas sobre si Christian Cueva sigue jugando o no y dónde jugará, el volante peruano ha hablado de sus deseos y se ha ofrecido a un equipo para la siguiente temporada 2025.

“Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Entonces creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar a mi selección siempre”, dijo en Radio Exitosa.

“Quiero regresar, es lo que más amo, jugar por mi selección y defender a mi país. Creo que nadie me puede decir algo con respecto a eso”, dijo ofreciéndose a estar en la fecha de marzo.

En más de una ocasión Jorge Fossati destacó a Cueva con la Selección de Perú pero mencionó que el futbolista debe concentrarse en temas netamente deportivos.

A nivel de clubes para el 2025, Christian Cueva se encuentra negociando con el Cienciano y lo más probable es que el volante peruano renueve por una temporada más con el equipo de Cusco.

Publicidad

Publicidad

ver también La fortuna que ganaría Luis Advíncula si firma por el Palmeiras

Christian Cueva tiene nuevo equipo para el 2025.

ver también Gracias a la Bicolor: Oliver Sonne daría el salto a un grande de Europa

Los partidos que jugó Christian Cueva en esta temporada

En la última temporada con Cienciano, Cueva apenas jugó 8 partidos en el torneo local marcando 1 gol. El histórico jugador estuvo en cancha 322′ minutos. Su contrato con Cienciano solo fue hasta terminar el torneo. Tuvo también dos regresos a Alianza Lima.

Este es el salario de Christian Cueva en Cienciano

Cueva, ex Alianza Lima, gana 50 mil dólares al mes en Cienciano pero para el 2025 tendrá que someterse a una rebaja salarial. Reportan que no tiene más ofertas.

Publicidad