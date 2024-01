Alianza Lima pasa una dura situación a días de estrenarse en la Liga 1 de Perú. Empezando la temporada 2024 con grandes problemas, el cuadro íntimo dejó ir importantes jugadores como Josepmir Ballón o Cristian Benavente. Y ahora tendrá cuatro importantes bajas para su cotejo de este domingo ante la Universidad César Vallejo.

Entendiendo que el partido se dará en el estadio Nacional por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 temporada 2024, Alianza Lima sufriría la pérdida de cuatro jugadores. Así pues, el técnico Alejandro Restrepo no podrá disponer de Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Bryan Reyna ni Pablo Sabbag.

“Para los que me consultan sobre la apelación de Ángelo Campos para que se le reduzca la sanción y pueda jugar en Alianza Lima: la comisión aún no responde sobre este pedido”, comentó el reconocido periodista deportivo Gerson Cuba a través de sus redes sociales. Teniendo al tiempo como enemigo, Alianza Lima no puede esperar más y tomó la decisión de que Franco Saravia atajará ante César Vallejo.

Pasando todos por situaciones muy distintas, Alianza Lima tendrá que rearmarse para suplir las ausencias de cuatro jugadores a horas de estrenarse en la Liga 1 de Perú. Por ello, Franco Saravia ocupará el lugar de Ángelo Campos. Carlos Zambrano no será considerado pues no es tomado en cuenta. Bryan Reyna se va a Belgrano así que no lo usarán y Pablo Sabbag está con Siria jugando la Copa Asiática.

Ante todo esto, Alianza Lima ya tenía planificado que podía perder a Ángelo Campos y a Pablo Sabbag, por ello sus lugares serán ocupados por Franco Saravia y Cecilio Waterman. Mientras que por el lado de Carlos Zambrano y Bryan Reyna, por el primero llegó Juan Pablo Freytes y por el segundo jugará Kevin Serna.

¿Cuándo juega Alianza Lima ante César Vallejo por la Liga 1 de Perú?

Alianza Lima y César Vallejo se miden este domingo por la fecha 1 de la Liga 1 de Perú temporada 2024. Enfrentándose el 28 de enero desde las 8:00 PM, el partido se dará en el estadio Nacional de Lima.

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima ante César Vallejo?

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo será transmitido por la señal de Liga 1 MAX. Ganándole el derecho de televisión a GOLPERU, el canal de 1190 Sports tiene la prioridad y pasará el partido en vivo y en directo desde las 8:00 PM de este domingo 28 de enero.