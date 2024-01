Desde el cuadro íntimo saben lo que se juegan esta temporada 2024, por eso la preparación debe ser específica. No debe bajar de la excelencia. Alianza Lima bajo esa perspectiva tiene un par de amistosos internacionales repletos de nivel. Donde jugará ante dos equipos de talla mundial, los cuales vendrán con sus mejores planteles.

Con la mención presentada, en esta oportunidad vamos a ver a los mejores jugadores de ambos equipos. Algunos viejos conocidos, otros con una proyección bastante interesante, los cuales chocarán ante el equipo del pueblo muy pronto. Primero con los futbolistas del Once Caldas de Colombia, para después definir lo de la Universidad Católica de Chile.

Dentro del conjunto de Manizales hay algunos nombres bien conocidos, el más llamativo de todos, es el del ecuatoriano Billy Arce. Quien fue fichado hace 5 años aproximadamente por el Brighton de Inglaterra, sin pena ni gloria después de algunos meses. Lastimosamente, su rendimiento en los siguientes equipos, hasta el día de hoy, fue paupérrimo. No por ser un mal jugador, si no, por las constantes indisciplinas.

El Billy Arce, como se le conoce en su país, está tazado en 700 mil euros, según Transfermarkt. Atrás quedarán sus años mozos donde parecía ser la joya principal de la corona en Ecuador. Junto a él, hay un goleador absoluto, mítico, y con historia infinita dentro de Colombia. Dayro Moreno a sus 38 años continúa vigente, siendo capitán del equipo de sus amores, y con una historia difícil de igualar.

Con 200 mil euros de valor según Transfermarkt, el ex Atlético Nacional, Millonarios, entre otros, jugará ante Alianza Lima, con todo lo que eso significa. Dentro de Once Caldas hay dos viejos conocidos, que no están bien considerados hoy en el equipo en la previa, por llegar desde el fútbol peruano. Róger Torres, ex Alianza Atlético de Sullana, y Yonatan Murillo, ex Deportivo Binacional, son los flamantes refuerzos del Albo, además cuestan lo mismo, según la página web especializada, 350 mil euros.

Pasando a la Universidad Católica de Chile, es mucho más sencillo encontrar a los cracks absolutos. Alexander Aravena, con 5 millones de euros en su valor total, es la principal carta de referencia en los Cruzados, como también en la Selección Nacional. Después hay jugadores de muchísimo renombre como Eugenio Mena, el delantero argentino Fernando Zampedri, el ex Peñarol y Mónaco de Francia Gary Kagelmacher.

¿Cuándo jugará Alianza Lima sus partidos amistosos?

El valor actual de la Universidad Católica de Chile está rondando los casi 17 millones de euros, según Transfermarkt. Si a eso le sumamos su historia absoluta, local e internacional, lo hacen un club de renombre contra el cual todos desean competir. Ante Once Caldas, Alianza Lima jugará el próximo lunes 15 de enero en el Estadio Nacional. Mientras que, contra Los Cruzados el domingo 21 de enero, con un horario todavía por confirmar.