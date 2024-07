Podría tomarse este tipo de situaciones como una falta de respeto gigante, para quienes seguramente han hecho su nombre tan grande. André Carrillo está teniendo muchos momentos donde deja polémica por donde anda. Después de los sucesos de indisciplina, habló con varios personajes del mundo de internet. En este caso, en un extracto de la nota con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, pegó fuerte, muy duro a comparación de otros momentos.

¿Qué dijo André Carrillo sobre los hinchas peruanos?

André Carrillo en Enfocados sigue dando de qué hablar, tras entregar algunas frases en contra del comportamiento idóneo en Perú y obviamente, darle con palo a Ricardo Gareca. Esta vez fue mucho más allá, señalando al seguidor que lo invita a mejorar con sus críticas, con palabras subidas de tono por como lo notamos: “Esos peruanos no habían gritado un gol, y ahora están que me chancan. Nunca habían visto un gol en un Mundial, y ya se olvidaron rápido”.

Esto termina siendo ya una falta de respeto a todo lo que conlleva ser un integrante de la Selección Peruana. Porque primero se está defendiendo de críticas de los miles de hinchas que no lo ven al 100% en el ritmo de juego. Después pasamos a entender su frustración, pero sacar en cara un evento tan canónico como lo es el Mundial 2018, donde La Culebra fue el mejor jugador por escándalo. Todo para calmar las aguas, no se puede entender.

Después, está la decisión que estaría llegando con esta determinación, la cual hasta seguramente se entiende en líneas generales. Hace nada informamos que Jorge Fossati no quiere más a Christian Cueva y André Carrillo, de cara a la vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas. Lo tienen casi imposible, a menos que cuenten con rendimiento superlativo en los próximos meses, lo cual parece ser imposible por cómo está viniendo la mano ahora mismo.

André Carrillo con Perú vs. Alemania. (Foto: IMAGO).

¿Por qué el hincha peruano está molesto con André Carrillo?

Primero porque prepoteó feo en una anécdota, contada por él mismo, al ex entrenador de la Selección Peruana, se metió con El Tigre amado por todos: “El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo ‘ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije ‘ya profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí”.

Usando después a Christian Cueva como ejemplo, porque también él tuvo la oportunidad de seguir los caminos de André Carrillo en el Medio Oriente: “Al ‘Cholo’ le llegó una oferta de Arabia Saudita de cinco años. Cueva me dijo que me llegó una oferta. Le dije que se vaya y él me dijo que el profe (Gareca) y ahora mira como el ‘Cholo’ está”.

¿Cuánto costó y cuánto vale ahora André Carrillo?

Llegó a valer 9 millones de euros para la temporada 2021, según la información del mercado internacional. Al día de hoy está tazado en 1 millón y medio de euros. Lo cual termina siendo muy llamativo en todos los sentidos. De ahora en adelante posiblemente se tome las cosas de forma distinta, porque mucho tiempo como profesional no le queda. La idea es que disfrute estos últimos días de profesional.