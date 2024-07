André Carrillo y Christian Cueva no siguen más en la Selección Peruana: Jorge Fossati lo decidió

El momento de cambiar llegó y muchos no nos hemos dado cuenta, porque se está dando de forma abrupta, hasta violenta dirían algunos. Bueno, vamos a la carne, a lo que el hincha de la Selección Peruana merece saber en este preciso momento. Dos jugadores más, tienen casi imposible estar vistiendo la camiseta sagrada del equipo de todos. Sus nombres son, André Carrillo, junto a Christian Cueva.

¿André Carrillo y Christian Cueva no siguen en la Selección Peruana?

Ambos profesionales tienen las horas contadas, lo cuenta el periodista Gustavo Peralta, en la reciente emisión de L1 RADIO: “André Carrillo y Christian Cueva la tienen muy difícil para volver a la selección en septiembre. Tendrán que hacer mucho mérito deportivo. Cueva tendrá que definir cuál es su club en esta semana como máximo y Carillo deberá mostrar algo más en Arabia. Tendrán que mostrar argumentos deportivos muy buenos para que puedan sustentar su convocatoria”.

Lo cual nos termina abriendo varias vertientes del placer para poder analizar lo que será el futuro de estos jugadores, considerados por muchos como ídolos hasta hace poco, pero su comportamiento tiene que ser correcto. Sin embargo, se han bajado del póster de manera inmediata, manchando lo que se conoce como el respeto hacia los colores. Eso les está perjudicando en demasía ahora mismo, por eso Jorge Fossati se la juega por completo.

Recordemos las frases desafortunadas de André Carrillo, después de conocerse su indisciplina con Christian Cueva, en una charla con Percy Olivares: “Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mí me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”.

Christian Cueva y André Carrillo en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Por el lado de Christian Cueva, la respuesta aún no existió, sin embargo, su presente está ligado a problemas fuera de las canchas, con índole personal y dentro del espectáculo. Bajo ese concepto, casi podemos señalar que no es casi una opción determinante, para quienes lo quieren ver con la camiseta 10 de la Selección Peruana a corto plazo. Sin duda, es algo que ahora mismo está golpeando fuerte en la VIDENA.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre las recientes indisciplinas?

Sin nombrar a André Carrillo y Christian Cueva después de la famosa salida nocturna, el capitán de la Selección Peruana pegó fuerte: “No estoy muy al tanto porque no sigo mucho a la prensa, pero sé de los comentarios, lo que la gente opina, lo que les están diciendo (a Carrillo y Cueva). ¿Qué te puedo decir? Cada uno es libre de hacer lo que quiere y cada uno se hace responsable de sus propias decisiones. Esperemos que esto no vuelva a pasar”.

¿Qué responsabilidad tiene Jorge Fossati en el presente de la Selección Peruana?

Para cerrar esta edición, podemos dar fe que el más golpeado con todo lo que pasó es Jorge Fossati, porque fue una persona de bien que confió ciegamente en lo que podían darle primero en cancha la dupla André Carrillo con Christian Cueva. Luego de todas las determinantes que se han visto, con el dolor de su corazón, debe asumir su error, para desterrarlos poco a poco de La Blanquirroja.