Qué duro termina siendo ver cómo tu prototipo de jugador se está cayendo no por malos rendimientos o complicaciones fuera de las canchas. Se trata de un profesional a carta cabal, que cuando está bien puesto, le sirve a Alianza Lima y Selección Peruana. Es uno de los constantes llamados por Jorge Fossati en el equipo de todos, ni qué decir por Mariano Soso en el cuadro íntimo. Ahora mismo, está confirmado como una baja confirmada en ambos caminos competitivos.

¿Qué está pasando con Franco Zanelatto?

El periodista Renato Cárdenas del Diario Depor, expone lo que se conoce hasta el momento: “Lo que inicialmente parecía un contratiempo menor se fue aclarando con el paso de los días. Aunque Franco Zanelatto fue incluido en la convocatoria de la Selección Peruana para los partidos de Eliminatorias 2026 ante Colombia y Ecuador, no pasó mucho tiempo antes de que se confirmara su exclusión debido a un problema médico del que poco se sabía hasta entonces. Hoy, ya con mayor precisión, se conoce que Franco Zanelatto sufre de una neuritis vestibular”.

¿Qué es la neuritis vestibular y como actúa?

Para entender un poco más que le pasa al extremo nacido en Paraguay, vamos a lo que explica el comunicador: “La neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular, el cual se encarga de transmitir información crucial sobre el equilibrio desde el oído interno al cerebro. Esta inflamación provoca que las señales sobre la orientación espacial y el equilibrio se vean alteradas, lo que lleva a síntomas incapacitantes como vértigo intenso, náuseas, vómitos y dificultades para mantener el equilibrio, afectando significativamente el rendimiento de cualquier atleta de alto nivel”.

¿Por qué demora tanto la neuritis vestibular?

Como para darle más peso a su informe, se alinea a lo que comenta otro medio de comunicación: “Según RPP Deportes, Zanelatto fue diagnosticado con esta afección y, desde entonces, ha iniciado un tratamiento que lo mantendrá fuera de las canchas al menos un mes más. Aunque los hinchas de Alianza Lima esperaban verlo pronto de regreso, su evolución es lenta debido a la naturaleza de su padecimiento, que afecta directamente su capacidad para moverse con normalidad dentro del campo de juego”.

¿Cuándo estará disponible Franco Zanelatto?

No existe una confirmación como tal a esta situación, pero lo más cercano es: “Aunque Zanelatto ya está bajo tratamiento, su retorno a las canchas no se dará en el corto plazo. Se espera que no esté disponible para el duelo que Alianza Lima afrontará este fin de semana contra Melgar. Sin embargo, el parón de 20 días en la Liga 1 debido a la fecha FIFA (Perú jugará ante Uruguay y Brasil) será aprovechado por el jugador para seguir trabajando en su recuperación, con la esperanza de estar listo para la recta final del Torneo Clausura”.

¿Alianza tendrá disponible a Franco Zanelatto?

Que con camiseta del equipo del pueblo, posiblemente tenga actividad corta pero intensa: “El cuerpo técnico de Alianza Lima y los médicos del club son optimistas y apuntan a que Zanelatto podría reaparecer en los partidos cruciales ante Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L), compromisos que definirán si los íntimos se quedan con el título del Clausura y su pase directo a la final. De conseguirlo, el extremo también podría tener minutos en las posibles semifinales (Melgar o Cristal) o la final nacional, enfrentando a Universitario”.

Franco Zanelatto en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO)

Resulta complicado ver cómo la progresión médica de Franco Zanelatto se pueda solucionar a corto plazo. Por eso, debemos tener mucho cuidado a la hora de entregar ciertas afirmaciones sobre los tiempos. Desde ya esperamos que el jugador esté de vuelta muy pronto, para poder encontrar nuevamente una regularidad absoluta. Buscando la excelencia con la camiseta de Alianza Lima y la Selección Peruana, en el orden que te parezca más cómodo.