Corinthians está feliz con el trabajo de André Carrillo. Al punto de que sobresale, en un puesto, donde no estaba tan acostumbrado a jugar.

Cuando uno lo veía por primera vez en las instalaciones del Corinthians, imaginaban los especialistas del fútbol internacional, que no rendiría nada, y estaría de fuera del equipo lo más pronto posible. Sin embargo, ese plano terrenal no se está presentando al día de hoy, y lejos de que eso se concrete, podemos decir que está sumando minutos muy importantes con camiseta del Timao. El equipo que lo contrató para pelear en dos frentes (Brasileirao y Copa Sudamericana).

¿Cuál es la gran novedad en la vida de André Carrillo?

André Carrillo anoche estuvo en cancha de titular, compitió poco más de 70 minutos en forma espectacular ante el Fortaleza por la Copa Sudamericana, llevándose el aplauso de los presentes en el recinto deportivo paulista. La Culebra estuvo entre los puntos más altos, sin embargo, la gran novedad que traemos ahora, es el puesto donde está jugando. Ya no es el famoso extremo o delantero por fuera. Ahora está trabajando como un mediocentro por la derecha.

¿En qué podría beneficiarse la Selección Peruana?

Entonces, esto podría ser una respuesta inmediata a los problemas que tiene al día de hoy la Selección Peruana en esa posición. Recordemos que André Carrillo durante muchos años triunfó en el extranjero gracias a su velocidad, picardía y despliegue como tal. Ahora, con el paso del tiempo, perdió algunos de esos elementos que le dieron tanta alegría en el tiempo. Pero ganó otras características, las cuales al día de hoy lo tienen con trabajo en Brasil.

Podemos explicar en este momento cómo se desempeña un volante mixto por derecha, o interior, como lo quieran señalar. Resulta que su labor sin balón es darle cobertura a la zona donde está jugando. Sea para atrás para el recorrido en búsqueda de obstruir al rival de turno. Pero cuando tiene la pelota, es el encargado de dar juego y acercar el balón a los compañeros en zonas ofensivas. No estamos hablando de algo más sencillo, si no, una tarea diferente que lo está haciendo perfecto.

Que triunfe en Corinthians con estas actuaciones especiales en el puesto de volante interior, sirve para que Jorge Fossati en la Selección Peruana pueda utilizarlo y darle el titularato que perdió por aspectos lejanos a lo deportivo. La Culebra hoy es cuestionado en La Blanquirroja por el último ampay, donde celebró casi, la eliminación de la Selección Peruana de la última Copa América 2024, celebrada en los Estados Unidos.

¿André Carrillo sería titular en la Selección Peruana?

Veremos cómo avanza esta gran novedad para todos los fanáticos del deporte rey nacional. Quienes quieren ver a la Selección Peruana levantando cabeza en las Eliminatorias Sudamericanas, contra un combinado patrio como Uruguay y Brasil en la siguiente Fecha FIFA. Se sabe que André Carrillo estará considerado porque ya recibió la separación especial. Corinthians contrató a un jugador de nivel internacional, que está demostrando categoría al día de hoy.

André Carrillo contra Fortaleza. (Foto: IMAGO).

Como volante interior en La Blanquirroja podría hacer que no se dependa de un Wilder Cartagena que juega ahí ahora mismo por un tema general de urgencia, cuando su función principal es ser más un número seis, especializado en la marca a los rivales de turno. Piero Quispe no da respuestas, y otro volante nacional con la potencia física de hacer el recorrido parece que no existe. Ahí estaría entrando André Carrillo, con su nueva posición en el Corinthians de Ramón Díaz.