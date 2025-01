Universitario o Alianza Lima: ¿Quién tiene el fixture más difícil de la Liga 1 de Perú?

Si bien causó mucha polémica, el pasado martes 14 de enero se realizó el sorteo del fixture de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Teniendo grandes expectativas, pues todos querían ver a qué rivales iban a enfrentar, los hinchas de Universitario y Alianza Lima ya tomaron nota sobre sus contrincantes.

En ese sentido, hay varios puntos a explicar por qué un equipo tiene el fixture más complicado que el otro. En primer lugar, está claro que Alianza Lima tendrá que afrontar la Fase 1 de la Copa Libertadores sin todavía haber disputado ningún partido oficial y, lo que quizá sea más complicado, en paralelo al Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Fixture de Alianza Lima

Con ese punto en contra, Alianza Lima tendría el inicio más complicado respecto a Universitario en el fixture de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Pero, luego la situación se pone un poco más pareja pues el cuadro crema ingresa a Copa Libertadores desde el mes de abril, en promedio.

Fixture de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Para tal fecha, se definirá si Alianza Lima está en fase de grupos o solo tendrá que afrontar el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú, mientras que Universitario sí tendrá que asumir sus seis partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores. Una variable más a tomar en cuenta es la presencia de Deportivo Binacional y Ayacucho FC.

Fixture de Universitario

Entendiendo que la Federación Peruana de Fútbol solicitará a FIFA que tanto Deportivo Binacional como Ayacucho FC no participen, sus nombres sí fueron contemplados en el sorteo. En ese sentido, si es que quedan fuera, sus partidos que no se jueguen serán WO con triunfo para el rival por 3-0; mientras que los disputados no tendrán variación.

Publicidad

Publicidad

Fixture de Universitario. (Foto: Universitario)

Así pues, Alianza Lima se mide frente a Ayacucho FC en la fecha 5 y ante Deportivo Binacional en la fecha 18 y Universitario frente a Deportivo Binacional en la fecha 9 y Ayacucho FC en la fecha 15. Lo más probable es que los últimos duelos no se realicen si la solicitud de la FPF prospera ante FIFA.

ver también Matías Di Benedetto tuvo mala suerte y le daría la peor noticia de todas a Universitario

ver también Se confirmó el gran rival que tendrá Pablo Lavandeira en Alianza Lima por ser titular

¿Cuándo empieza la Liga 1 temporada 2025?

La fecha 1 de la Liga 1 temporada 2025 empieza el 7 de febrero con el inicio del Torneo Apertura. Tras 19 jornadas, luego se jugará el Torneo Clausura y tras ello se definirá al campeón nacional del Perú.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos equipos hay para la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú?

Para la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú hay 19 equipos registrados. Aunque, dos de ellos, Ayacucho FC y Deportivo Binacional, lograron su presencia tras mandatos judiciales, situación que será revisada por la Federación Peruana de Fútbol.