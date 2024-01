Comenzará lo bueno, empezará lo más lindo del año para los hinchas del fútbol peruano. Acá no importa si eres fanático de Cienciano del Cusco, Unión Comercio, Alianza Lima, entre otros. La temporada 2024 empieza y el monarca actual deberá hacer todo lo posible para poder evitar que alguien más le quite el galardón de campeón nacional en el año de su centenario institucional.

Ahora, de cara a lo que es el partido inaugural, hasta el último a jugar al término del fin de semana. La Liga 1 tiene claro qué canales transmitirán cada cotejo, y acá en Bolavip te transmitiremos cómo será esa situación. Desde tu equipo favorito, hasta el que quieres seguir para las siguientes jornadas. Hay dos cableras confirmadas al respecto, son GOLPERU y Liga 1 MAX.

Fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Viernes 26 de enero:

— UTC vs. Deportivo Garcilaso (15:00 horas / Estadio Germán Contreras Jara / Liga 1 Max).

— Melgar vs. Cusco FC (19:00 horas / Estadio Monumental de la UNSA / Liga 1 Max).

Sábado 27 de enero:

— Sporting Cristal vs. ADT (15:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max).

— Sport Huancayo vs. Sport Boys (17:30 horas / Estadio IPD Huancayo / Liga 1 Max).

— Cienciano vs. Comerciantes Unidos (20:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max).

Domingo 28 de enero

— Atlético Grau vs. Alianza Atlético (14:30 horas / Estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max).

— Carlos A. Mannucci vs. Universitario de Deportes (17:00 horas / Estadio Mansiche / GOLPERU).

— Alianza Lima vs. César Vallejo (20:00 horas / Estadio Nacional / Liga 1 Max).

Lunes 29 de enero

— Los Chankas vs. Unión Comercio (15:00 horas / Estadio Los Chankas / Liga 1 Max).

Programación de la Liga 1 – Fecha 1:

¿Qué es Liga 1 MAX y qué canales tiene?

Liga 1 MAX es un canal de televisión por suscripción formado en 2023, establecido en territorio peruano. Su programación está estructurada en transmitir la mayoría de los partidos de la Primera División desde su edición pasada. También tiene la opción de poder llevar a sus hogares la Segunda División. Y actualmente está posicionado en los siguientes teleoperadores.

Claro TV, canal 510/10.

DirecTV, canal 1604/604.

Best Cable, canal 6.2/12.

Latin Cable, canal 40.3/23.

Cable Mundo Perú, canal 3.3/3.

USA RED

Fibramas

Cable Club

Cable Visión Perú, canal 48.1/49.

InpeCable Perú.

Además, cuenta con un servicio de streaming que se puede ver en Liga 1 Play, DGO, Claro Video, Zapping TV, y Fanatiz. Consulta en tu servidor preferido, lo tendrás a la mano tanto para televisión, como para los otros servicios de transmisión por internet. Cuenta con la gran mayoría de clubes para transmitir sus partidos como local.

¿Qué es GOLPERU y qué canales tiene?

Por su lado, está Golperu, el cual es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV estrenado en 2016. GOLPERU es un canal perteneciente al Consorcio Fútbol Perú (CFP), quien a su vez es una empresa conjunta conformada por GolTV Latinoamérica y Telefónica Media Networks Latin América. Después de esta unión, los clubes fueron parte, durante mucho tiempo, del famoso monopolio, hasta que llegó la Liga 1 MAX para darle competencia.

Se emite en el canal 14 o 714 HD, se encuentra en su parrilla de manera sencilla, junto al servicio de Movistar PLAY. El punto en contra de este servicio pago, es que al día de hoy solo cuenta con tres equipos afiliados a su servicio: Universitario de Deportes, Sport Boys y Carlos A. Mannucci. Sin opción de poder negociar con los demás clubes, ni alargar su proceso de trabajo con los actuales.