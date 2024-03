Hoy Alianza Lima la pasa muy mal en la Liga 1, a puertas de la Copa Libertadores intentaremos entender por qué no gana hace partidos. Por qué directamente, termina siendo hoy una crisis de resultados, jugadores en pésima forma, junto a otros asuntos. Hay un apuntado como tal, con nombre y apellido al parecer, pero eso se lo dejamos a los hinchas, quienes hoy no soportan más un resultado negativo.

Diego Rebagliati explica a su manera, lo que podría estar sucediendo hoy dentro de la institución blanquiazul. Asuntos para mejorar sin duda alguna: “Al ya no estar Bonillo, tengo la sensación de que en la interna puede haber más cuestionamientos. Y se empezaron a aceptar cortes de camino, o movimientos de la idea inicial. Es la sensación a partir de lo que uno ve”.

Una vez entiendo lo que dice el comentarista deportivo de Al Ángulo y Radio Programas del Perú, nos interiorizamos en la cabeza del hincha íntimo. Revisando las redes sociales, nos damos cuenta de que el principal señalado, por irse, dejar todo al libre albedrío y sin mayor resolución a corto plazo, termina siendo el propio Néstor Bonillo. Quien llegó para solucionar, pero se marchó cuando Ricardo Gareca firmó por Chile.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

El popular Sargheto, en su cuenta de Twitter, donde siguen miles de hinchas de Alianza Lima, dejó una editorial para poder tomar en cuenta. Donde se pueden leer muchos aspectos que hoy pueden ser certeros: “El responsable de todo esto tiene nombre y apellido: NESTOR BONILLO, quien primeramente vino para asesorar la compra de equipos de gimnasio y terminó de asistente principal de la momia y luego chapo la dirección deportiva”.

Continuando con su señalamiento hacia el ex preparador físico de la Selección Peruana cuando todavía El Tigre estaba en VIDENA con el buzo principal. Néstor Bonillo el apuntado para él en todo este ruido deportivo: “No olvidemos este nombre, ya que como se la picó a las primeras de cambio, seguramente porque olfateo que la cosa venía mal, está pasando recontra piola”.

Con el camino marcado, podemos leer en las repercusiones de ese posteo, reflexiones de este nivel donde no hay agravios pero sí verdades: “Bonillo tuvo la mejor chamba del mundo. Qué fácil es armar un plantel sin asumir responsabilidades, en ningún club del mundo pasa eso. Se fue a los 2 meses de armado el equipo y nos dejó a Marioni que recién está debutando en un cargo de ese calibre”.

Y para cerrar, otra mención en contra del ex encargado de lo físico en Universitario de Deportes hace muchos años, se puede leer: “Por eso Alianza está hasta las h… Ni sus dirigentes, ni sus administradores, ni sus hinchas saben de fútbol. Las decisiones administrativas las toman los dirigentes y los jugadores en la cancha. ¿Quién contrató a alguien que no sirve o no sirvió? Ese es el responsable”.

¿Quién es el responsable del mal momento en Alianza Lima?

Es una pregunta retórica porque significa bastante analizar lo que puede estar pasando. Alianza Lima hoy es lo que es por sus jugadores, su director técnico, su planificación desde el arranque de temporada. Entre otros aspectos, solo apuntar a Néstor Bonillo sería un facilismo el cual no podemos tomar desde ya.

¿Qué partidos tendrá Alianza Lima por delante?

Previo al parón por selecciones nacionales en Fecha FIFA, Alianza Lima tiene solo un duelo por cumplir hasta ese momento. Alejandro Restrepo está en la obligación de ganar en Cusco contra el Cienciano el miércoles 13 de marzo a las (6:30 PM – HORA PERUANA). Y después ver qué pasa con la planificación futbolística hasta el momento.