Desde Brasil llega la oportunidad de ver un jugador competitivo, de nivel, con la camiseta de la Selección Peruana. Se trata del crack internacional, que enamoró a todo el país en las últimas temporadas. Un defensor que no nació acá, pero en poco tiempo aprendió a querer a la nación que hoy lo acoge como si fuera uno más.

Ignácio da Silva es una posibilidad para jugar en la Selección Peruana. Lo dice de forma directa su gran amigo Brenner Marlos en una entrevista para INFOBAE. Donde expone muchas certezas al respecto de este asunto: “Hemos hablado sobre ese tema. Le dije ‘mira, tienes que quedarte 3 o 4 años y nacionalizarte peruano, porque sería una cosa linda para ti jugar por la selección”.

El ex delantero de Sporting Cristal, hasta la temporada pasada, precisó lo que siente Nachito en estos momentos, sobre la idea: “El año pasado se habló de una oferta de Europa y ahí no hay nada que hacer, porque es un sueño de todos nosotros. Pero si no se da, que se quede en Perú, porque tiene todo para ser una leyenda de Cristal y si va a la selección tiene todo para ser una figura para los peruanos”.

Recordemos que Brenner Marlos se marchó de Sporting Cristal por no cumplir las expectativas. Quien se quedó, fue Ignácio da Silva, para poder hacerse patrón de la línea defensiva de manera constante. Nacho, como le dicen, debe todavía permanecer un tiempo más en el torneo nacional. Y después, llenarle los ojos al entrenador de La Blanquirroja, en caso quiera llamarlo. Lo cual sería por descarte.

Ignácio da Silva en Sporting Cristal. (Foto: IMAGO).

¿Desde cuándo está Ignácio da Silva en Perú?

Ignacio fue dejado libre por el Bahía de su país y en enero del 2023 emigró en busca de experiencia internacional llegando al Sporting Cristal de Perú. Esto se generó por un pedido exclusivo del entrenador Tiago Nunes y jugó por primera vez una Copa Libertadores, demostrando que está para cosas grandes no solo con su club.

¿Cuántos años necesita Ignácio da Silva para jugar por la Selección Peruana?

El máximo ente del fútbol (FIFA) exige cinco años de residencia en el país donde se nacionalizó el futbolista para formar parte del conjunto nacional. En este caso Ignácio da Silva está viviendo su segunda temporada con camiseta de Sporting Cristal. Si desea jugar por la Selección Peruana, debe mantenerse tres años más (2027) en la Liga 1.

¿Dónde nació Ignácio de Silva?

El lugar de nacimiento de Ignácio da Silva Oliveira es Currais Novos, Brasil. Ahí vio por primera vez la luz el 1 de diciembre de 1996. Inició su carrera como jugador juvenil en el Vocem e Itapirense antes de mudarse a Rio Grande sin llegar a jugar en el primer equipo. Veremos si logra consagrar su deseo de jugar por la Selección Peruana.