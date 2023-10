La Selección peruana de fútbol ha anunciado a sus nuevos convocados para los próximos desafíos en las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, donde se enfrentarán a Chile y Argentina. Uno de los regresos más esperados es el de Bryan Reyna, quien no había participado en convocatorias anteriores debido a una lesión.

A pesar de su ausencia en duelos contra Paraguay y Brasil, el jugador de Alianza Lima no se sorprendió por su convocatoria, ya que ha estado trabajando arduamente en su recuperación. El extremo expresó para Radio Ovación lo siguiente: “No es que me sorprenda, he estado lesionado, pero en medio de mi lesión he seguido trabajando duro y creo que con un par de días más voy a ponerme físicamente bien para poder estar bien tanto en Alianza Lima como en la Selección”.

El jugador también destacó su motivación por formar parte de la Blanquirroja y compartir con sus compañeros de club, como Carlos Zambrano, Jairo Concha y Franco Zanelatto. Todos ellos esperan contribuir al éxito del equipo nacional en los próximos partidos.

“Me motiva mucho. Zambrano ya tiene tiempo en la Selección, ahora se han incorporado Jairo (Concha) y Franco (Zanelatto), esperamos dar lo mejor de nosotros para darle el triunfo a la Selección”.

El próximo enfrentamiento de la Bicolor será contra Chile el jueves 12 de octubre a las 19:00 h (hora peruana) como parte de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Chile.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.