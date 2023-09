¿Bryan Reyna cargó contra Alianza Lima?: "Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó"

¿Cómo haces para no sentirme incómodo y expresar tu malestar? Bryan Reyna es un muchacho sincero, frontal, con un perfil bastante directo. Alianza Lima necesita de él para ser campeón a final de temporada, pero hay una herida que todavía no cierra.

Fuera de la lesión que lo sacó de la Selección Peruana, difícil decisión de Juan Reynoso, el no contar con el veloz extremo. Hay un asunto pendiente que no se habló del todo en su momento, cuando el jugador casi estaba fuera de Matute.

Recordemos la oferta concreta de Brasil que llegó por el ex Academia Deportiva Cantolao, y remeció todo el mercado local. Gremio quería tener a Bryan Reyna, ofertando un dinero poco suficiente para Alianza Lima. Siendo rechazado, cerrando esa opción.

Ahora, después de algunas semanas, el protagonista atendió a GOLPERU en las afueras del entrenamiento en Alianza Lima con esta frase: “Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó”. Cuando fue consultado sobre su futuro inmediato, sorprendiendo a todos.

Luego, mencionó su situación física, dándole buenas noticias al hincha blanquiazul: “Estoy bien, cada día trabajo con el departamento médico para poder estar bien. Lo que pasa es que yo venía mal de la rodilla hace casi dos meses, y así estaba jugando, pero eso me ha perjudicado porque se me cargó la zona del gemelo, eso me vino mal”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Academia Cantolao por la Liga 1 Perú 2023?

Alianza Lima se enfrentará a Academia Cantolao por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 11 partidos y se ubica en la posición 3 con 5 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 8 goles a favor y 3 goles en contra.