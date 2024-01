Universitario de Deportes jugó tan bien este fin de semana contra Carlos A. Mannucci, al punto de no necesitar a Christofer Gonzáles en cancha. El popular Canchita quedó algo marginado del juego y la trascendencia general del partido en Trujillo. Fabián Bustos presentó un equipo titular, el cual poco a poco seguramente irá cambiando con el paso de las semanas.

Ahí estará Canchita, eso está clarísimo, no puede faltar Christofer Gonzáles del once titular, pero para eso, hay todavía un camino que seguir. Ante su debut, muy emocionado estuvo el volante ex Sporting Cristal y FBC Melgar. Contento por lo mostrando, recordando a su señora madre, quien lo cuida en cada partido de fútbol.

Vamos primero con la petición del enganche de la Selección Peruana. Hablándole con el corazón a todos los hinchas de Universitario de Deportes, para que nunca dejen de alentar como lo saben hacer: “Que me sigan apoyando. Nosotros estamos trabajando de la mejor manera para cumplir los objetivos. Vamos paso a paso, este es solo el comienzo y estamos juntos en este campeonato”.

Para poder triunfar y no decaer en su rendimiento, Canchita sabe bien que debe estar enfocado. Su cable a tierra siempre será su señora madre, quien lo dejó hace un tiempo. Ahora solo le trae alegrías y triunfos en su vida como ser humano. Muy emotivo relato: “Mi madre me está bendiciendo desde arriba y siempre el propósito de Dios es perfecto. Vamos paso a paso”.

Recordemos que el movimiento en cancha de Christofer Gonzáles fue en lugar de Martín Pérez Guedes, quien renovó con la “U” siendo peruano. La idea principal es que ese lugar en la volante sea completado con Canchita. Rodrigo Ureña, junto a Jairo Concha, en la medular, para después ver al ex capitán de Al-Adalah de Arabia Saudita. Con eso estarán bien cuidados los hinchas merengues.

¿Cuánto vale actualmente Christofer Gonzáles?

A sus 31 años, el popular Canchita está viviendo una segunda juventud después de regresar a Universitario de Deportes. Eso se nota en su presente económico, según explica Transfermarkt. Que lo pone con un valor de mercado de 600 mil euros, su punto más alto fue con Sporting Cristal, la temporada 2022, cuando llegó a valer 850 mil euros y fue traspasado a Arabia Saudita.

¿Cuándo será el siguiente partido de Universitario de Deportes?

Seguramente con Canchita Gonzáles en el once titular, el cuadro merengue estará chocando como local ante Atlético Grau el sábado 3 de febrero. Desde las (8:00 PM – HORA PERUANA) en un repleto Estadio Monumental “U”. Fabián Bustos debe poner un mejor once titular, para poder mantener el puntaje ideal. Mantenerse fuertes en la punta del torneo.