El futuro de Paolo Guerrero no está lejos de definirse, de esta semana no debe pasar todo el proceso conocido como confirmación de futuro. El delantero peruano al día de hoy tiene tres oportunidades para poder continuar jugando, lo explica el periodista del Diario Líbero, Diego Sotomayor, quien expone las razones del crack nacional para seguir en la alta competencia.

Mediante un artículo, primero confiesa las opciones reales que hoy tiene Paolo Guerrero de cara a la nueva temporada que ya empezó en algunos lugares. Por eso no pueden esperar mucho más: “Si bien hay clubes interesados por “PG9”, como la Universidad César Vallejo, Colo Colo y Nacional de Uruguay, el delantero de 40 años aún no define la oferta que elegirá. Al parecer, aún no lo convencen”.

Paolo Guerrero debe estar atento con el siguiente paso que dará, aunque hay un equipo con ventaja, según expone el medio de comunicación: “Sin embargo, hoy es un día clave para conocer el próximo destino del capitán de la ‘Blanquirroja’. Y es que la directiva de la Vallejo se reunirá con el delantero y su representante para acordar su vínculo con los ‘Poetas’ por todo el 2024”.

Sería la Universidad César Vallejo quien se llevaría la ficha de Paolo Guerrero para este 2024. De no pasar nada extraño según podemos ver: “LÍBERO conoció que, desde tienda del club trujillano, están convencidos de que Paolo Guerrero terminará aceptando la propuesta. La familia Acuña, dueña del club “Poeta”, quiere que el “9” de Perú forme parte de su equipo en la temporada 2024”.

¿Alianza Lima no quiere a Paolo Guerrero?

Después de su salida de LDU Quito se le vio entregando algunas entrevistas donde explicó que Alianza Lima no lo quiso de forma sincera. Sus planes podrían estar en Matute, cumpliendo su sueño de niño, pero al parecer, los planes del equipo de sus amores van por otro camino. Por eso, ahora solo tendría entre Colo Colo, Nacional de Uruguay, y la Universidad César Vallejo su siguiente etapa deportiva.

¿Qué tan cerca está Paolo Guerrero de la César Vallejo?

“Queremos un delantero de jerarquía que nos ayude mucho. Creo que Paolo es un gran delantero, una gran persona, nos ayudaría en lo deportivo e institucional, pero es muy prematuro asegurar que se ha cerrado algo. Igual a lo paralelo, podemos decir que estamos hablando con dos delanteros de jerarquía, uno delantero y uno boliviano”. Mencionó el presidente del club trujillano, Richard Acuña, en una reciente entrevista para L1 MAX.

¿Hasta cuándo esperan por Paolo Guerrero?

Es el hombre que quieren en el conjunto poeta, lo esperarán hasta el final, pero con un plan bajo el brazo en caso sea negativo: “Estamos hablando con Marcelo y Teo Gutiérrez que es una gran posibilidad. Si no llega, las 3 posibilidades, los 3 han escuchado la propuesta con Vallejo, los 3 han hablado con el técnico. Paolo es la prioridad, pero tenemos un plan B por si acaso”.