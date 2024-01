Carlos Zambrano no duda y revela dónde continuaría su carrera

Este martes 30 de enero de 2024 Carlos Zambrano dio una gran señal de donde continuará su carrera, tras su descontento en Alianza Lima, y es lejos del Perú. El ‘León’ comentó que la propuesta para continuar su carrera es en Uruguay y esto le atrea por la posibilidad de jugar la Copa Libertadores.

Zambrano reveló en Futmax que no solo lo están buscando desde Uruguay, sino que también tenía ofertas de Argentina, sin embargo, el central está más motivado a irse al país ‘Charrúa’. Tengo unas ofertas, dos de Argentina, de la cual una sinceramente rechacé, era de Lanús. No estaba de acuerdo con esa opción. Sinceramente la que me interesa hoy día es Uruguay, ya van a saber el por qué, juega la Libertadores”. afirmó el experimentado jugador.

Con esto, Carlos Zambrano da señales muy claras de su próximo equipo, puesto que, los 4 equipos uruguayos que estarán en la Copa Libertadores de 2024 son: Liverpool, Peñarol, Defensor Sporting y Nacional. Uno de estos sería el nuevo club del ‘Kaiser’.

Aunque Carlos Zambrano reveló que ya hay una propuesta para salir de Perú y continuar en Uruguay, su salida aún no sería tan fácil. Debido a que, el ex jugador de Boca Juniors aún tiene contrato con Alianza Lima y deberá llegar a un acuerdo con el club para salir.

Aunque Carlos Zambrano no siga en Alianza Lima, todos los partidos del club los podrás disfrutar en el exterior en exclusiva por STAR+. Suscríbete aquí

Por otro lado, Carlos Zambrano reconoce que las negociaciones con Alianza Lima no serán fáciles, por la complicada situación entre el jugador y el club. El mítico defensor de la Selección de Perú volvería al exterior, tras su corto regreso al país después de estar 3 años en Boca Juniors.

¿Carlos Zambrano se presentará a los entrenamientos con Alianza Lima?

En la continuidad de su diálogo con Futmax, Carlos Zambrano reveló que sí se presentará a los entrenamientos con el club, pero esto solo lo hará porque tiene contrato. “Si mañana tengo que presentarme en el club yo voy a ir porque tengo contrato. Cero comunicación, tampoco me despreocupa, la tengo clara”, afirmó muy seguro el jugador.

Los números de Carlos Zambrano en su regreso a Perú con Alianza Lima

En la temporada 2023 Carlos Zambrano volvió a Perú y usó los colores del equipo del cual se declara hincha. Los números y rendimiento no fueron los esperados. El central jugó en la pasada temporada 25 partidos entre todos los torneos y anotó solo dos goles.