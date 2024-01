La historia de Alianza Lima y el TAS nuevamente se vuelve a dar. Ahora se estarán encontrando sus caminos en una situación poco cómoda para muchos, quienes consideran este tipo de herramientas legales, como algo fuera de lo deportivo. Mientras ellos tengan una razón, todo será bien llevado, creen en Matute. Más aún cuando se trata de la Federación Peruana de Fútbol.

Desde tienda íntima creen que hay una constante carga en su contra. Esa vez, por el cierre del Estadio de Matute por la final donde protagonizaron el apagón: “He podido tener conocimiento, como encargado de la parte legal, de las dos resoluciones que han salido. Ambas, a mí, me parecen muy discutibles, poco sustentadas, poco fundamentadas y creemos que vulneran nuestros derechos”.

Todo esto y más, lo dijo el administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero, en una entrevista para RPP Noticias. Donde también explicó qué pasos tomarán para buscar justicia, no en el Perú, si no, mucho más allá: “No queremos que no sea un buen pronunciamiento. Seguramente, vamos a acudir a las distancias internacionales respectivas también. O sea, el tema no ha terminado para Alianza”.

Dejando en claro, confirmando, y reafirmando la idea de que estarán pronto en el Tribunal Arbitrio Suizo, para representar los colores de Alianza Lima. Por las constantes arbitrariedades en su contra, desde la FPF: “Cuando dije instancias internacionales, nos referimos al TAS, que es la distancia que corresponde. Ya estamos trabajando en ello, y en los próximos días seguramente estaremos llegando a esa instancia”.

Sobre si se moverán de cancha, por un tema de fechas. Diego Guerrero mencionó que no tienen visto salir de donde están ahora, porque es su segundo escenario después de Matute en La Victoria: “Tenemos el alquiler del Estadio Nacional por algunas fechas. Tenemos la interrupción de otras fechas, como la quinta y la novena, porque se estarán realizando conciertos”.

Si pasa algún cambio de sede o algo por el estilo, prefieren prevenir, por eso están pidiendo que se respete a Alianza Lima en ese asunto: “Hemos llamado a las autoridades, porque creo que el Estadio Nacional debería ser utilizado con prioridad para eventos deportivos y no para eventos más recreacionales. Igual, estamos buscando la mejor opción para salvar los intereses del club en lo que es sobre todo la taquilla”.

¿Están en contra de que Perú juegue un amistoso en Matute? El administrador blanquiazul silenció todo tipo de especulaciones: “Mucho se ha hablado en redes sociales que nosotros no queremos, eso no es verdad. No nos ha llegado -hasta el momento- ninguna comunicación formal. Pero, para nosotros, sería un honor tener a la selección jugando en nuestra casa. Estamos dispuestos a conversarlo, cuando sea necesario, cuando nos envíen la invitación o la solicitud formal. Estamos dispuestos a sentarnos, no hay problema”.