En las horas previas del partido entre la Selección Peruana y Ecuador, llegó una noticia que no gustó del todo en el ambiente deportivo local. Se conoció que Jorge Fossati estaba bajando del once titular a Carlos Zambrano, para poder colocarlo a Anderson Santamaría en esa función de último hombre. Se especuló una lesión o molestia por parte del defensor central de Alianza Lima, pero lejos de eso, nada de lo que se especuló, terminó siendo real. Lo contó el propio ex Boca Juniors en rueda de prensa.

¿Carlos Zambrano discutió con Jorge Fossati?

Sobre la situación vivida en la previa del partido contra Ecuador, donde se apuntó que sería suplente. Esto dijo Carlos Zambrano: “Es incómodo que especulen muchas estupideces. Averigüen bien lo que está pasando en la interna de la selección, no inventen, no traten de desunir al grupo ni hacerle daño, ni que la gente piense tonterías. Creo que cualquier compañero en la defensa puede jugar. Santamaría hizo un gran trabajo, y yo contento por él, no solamente es Zambrano quien tiene que estar porque simplemente hizo un buen partido contra Colombia. Somos 30 jugadores de los cuales todos son titulares”.

¿Por qué no jugó de titular Carlos Zambrano contra Ecuador?

El León lo simplifica con un concepto muy directo y sin rodeos. Hubo una conversación respetuosa en la previa del partido entre Carlos Zambrano y Jorge Fossati: “Hablé con el profe y las cosas se decidieron así. Querían aprovechar que Santamaría tenía más recorrido en altura, que él podía hacer las cosas mejor que yo. Y lo hizo bien. Lamentablemente por una pequeña molestia tuvo que salir. Yo le dije al profe’ que así esté un minuto o 90, voy a matar por el país”.

Sobre la situación de gol, donde la Selección Peruana perdió la marca para la anotación de Ecuador. La reflexión de Carlos Zambrano es que están en el camino correcto, evolucionando como un conjunto de buenos jugadores en su concepto: “Siempre un error te cuesta el partido, eso duele. Igual nos pasó con Colombia, nos está doliendo esto, pero falta mucho. Así que soy muy optimista y positivo con mi grupo, con mis compañeros, y sabemos que lo vamos a levantar”.

¿La Selección Peruana puede clasificar al Mundial 2026?

Es más, utilizó la estrategia de los procesos pasados con Ricardo Gareca, donde la Selección Peruana supo repuntar en la tabla de posiciones. Ahora sueñan hacerlo con Jorge Fossati a la cabeza: “Lo hemos demostrado, creo que estas dos últimas fechas todo el mundo nos tiraba pura mierda a nosotros, que el equipo está mal, y creo que contra una de las mejores selecciones que fue Colombia lo demostramos, que cuando lo queremos, podemos. Así que la gente nos siga apoyando, que esto queda mucho todavía”.

Para Carlos Zambrano la vida no es tan complicada de ahora en adelante. Están en carrera para llegar a la siguiente cita mundialista: “Aún falta una rueda entera. Y ya nos pasó en las dos últimas eliminatorias que en la segunda parte podemos levantar. Confío en el grupo, sabemos que depende de nosotros, ya lo demostramos en el partido pasado. Creo que el próximo partido contra Uruguay va a definir nuestro futuro, ya que en casa no podemos regalar más puntos, así que tenemos que comenzar a sumar”.

Carlos Zambrano en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Finalmente, reflexionó sobre la derrota contra el equipo de Sebastián Beccacece: “A veces los partidos no se te dan como tú quieres, cada uno es distinto, contra Colombia nos daban por muertos prácticamente y generamos más ocasiones, hicimos el gol que no habíamos logrado hace mucho tiempo. Se nos dieron las cosas, el equipo se metió, corrió. Aquí (Quito), lamentablemente no fue así, pero el equipo estuvo muy ordenado. Las desatenciones te cuestan el partido”.